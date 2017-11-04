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11:43 (мск), источник: Noi.md

Половина молодых людей в Молдове не знают, где они хотят работать

По данным опроса, проведенного Magenta Consulting, около 49% респондентов не уверены в том, какую работу они хотят, отмечает Noi.md. Около 45% респондентов точно знают компанию, где они хотят работать, и какую должность хотят занять.

Источник: Noi.md

Люди, которые одновременно работают и учатся, знают должность и компанию, где они хотят работать, в большей степени, чем те, кто только учатся. Это подтверждает, что практика дает более четкое представление об обязанностях, связанных с профессией.

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Сегодняшние молодые люди продолжают выбирать квалифицированную работу, требующую высшего образования. В то же время мы можем видеть ориентацию на специальности, ценимые на международном уровне, которые позволяют легко трудоустроиться за рубежом.

Большинство молодых людей, определившихся с выбором профессии, планирует работать в сферах, к которым готовит самый популярный факультет — экономический.

Таким образом, 13% молодых людей, входящих в эту категорию, указали одну из следующих областей: бухгалтерский учет (упоминается чаще всего), экономика в целом, финансы, маркетинг, бизнес и администрирование. 10% опрошенных указали медицину, 9% обозначили области, связанные с инженерными и технологическими разработками, 6% — строительство, столько же — информационные технологии и право, 5% — общественный правопорядок, столько же — образование, 5% планируют работать шеф-поварами. А высокий спрос на швей, объявленный Национальным агентством занятости, готовы покрыть 3% респондентов.

В 2016 году Национальное агентство занятости составило топ-10 наиболее востребованных профессий. Таким образом, чаще всего работодатели в Республике Молдова ищут швей, чернорабочих, продавцов, вязальщиков, врачей, компьютерных операторов, бухгалтеров, водителей. С этой точки зрения, данные о сегодняшних возможностях трудоустройства молодежи позволяют прогнозировать профессиональные ниши, которые будут наиболее востребованы в будущем.

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