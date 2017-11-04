В лесу под Петербургом нашли поросший мхом спорткар

Источник: AP 2017

Как сообщают пользователи, салон даже успел покрыться мхом. Блогер с ником Xander1 на сайте drive2.ru рассказывает, что несколько лет назад этот автомобиль предлагался на продажу за один миллион рублей. Что стало дальше с его владельцем, и почему машина оказалась в лесу в таком плачевном состоянии — неизвестно.

Сейчас Honda NSX находится в одном из сервисов Санкт-Петербурга. Автомобиль привезли из леса и отмыли. Что будет с ним дальше, пока неясно. Возможно, его приведут в ходовое состояние или перепродадут.

Справка «РГ»