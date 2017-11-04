В лесу под Петербургом нашли поросший мхом спорткар
В лесу близ деревни Шапки Тосненского района Ленобласти грибники обнаружили брошенную машину Honda NSX. Фото дорогого спортивного автомобиля, оставленного в лесу,
В лесу близ деревни Шапки Тосненского района Ленобласти грибники обнаружили брошенную машину Honda NSX. Фото дорогого спортивного автомобиля, оставленного в лесу,
Как сообщают пользователи, салон даже успел покрыться мхом. Блогер с ником Xander1 на сайте drive2.ru рассказывает, что несколько лет назад этот автомобиль предлагался на продажу за один миллион рублей. Что стало дальше с его владельцем, и почему машина оказалась в лесу в таком плачевном состоянии — неизвестно.
Сейчас Honda NSX находится в одном из сервисов
Справка «РГ»
Honda NSX выпускалась с 1990 по 2005 год и оснащалась 3,0-литровым 273-сильным мотором. С места до 100 километров в час автомобиль разгонялся за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляла 270 километров в час.