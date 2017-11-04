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18:56 (мск), источник: "Российская газета"

В лесу под Петербургом нашли поросший мхом спорткар

В лесу близ деревни Шапки Тосненского района Ленобласти грибники обнаружили брошенную машину Honda NSX. Фото дорогого спортивного автомобиля, оставленного в лесу, по-видимому, достаточно давно, обошло соцсети.

Источник: AP 2017

Как сообщают пользователи, салон даже успел покрыться мхом. Блогер с ником Xander1 на сайте drive2.ru рассказывает, что несколько лет назад этот автомобиль предлагался на продажу за один миллион рублей. Что стало дальше с его владельцем, и почему машина оказалась в лесу в таком плачевном состоянии — неизвестно.

Сейчас Honda NSX находится в одном из сервисов Санкт-Петербурга. Автомобиль привезли из леса и отмыли. Что будет с ним дальше, пока неясно. Возможно, его приведут в ходовое состояние или перепродадут.

Справка «РГ»

Honda NSX выпускалась с 1990 по 2005 год и оснащалась 3,0-литровым 273-сильным мотором. С места до 100 километров в час автомобиль разгонялся за 5,9 секунды, а максимальная скорость составляла 270 километров в час.

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