В выходные дни столбики термометров поднимутся до +14 градусов
Начало ноября будет теплым, а в эти выходные погода располагает к прогулкам. Столбики термометров поднимутся до +14.
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Начало ноября будет теплым, а в эти выходные погода располагает к прогулкам. Столбики термометров поднимутся до +14.
Завтра утром возможен туман.
По прогнозам синоптиков, тепло будет и на следующей неделе — до +12 на севере и 14-ти выше ноля на юге.
Ночью — от двух до семи с плюсом.
Дожди ожидаются не раньше четверга.