Врачи негодуют: В бельцкой больнице сократят число коек
Решение бельцких властей сократить число коек в больнице и перевести больных туберкулёзом в другой блок вызвало недовольство.
Решение бельцких властей сократить число коек в больнице и перевести больных туберкулёзом в другой блок вызвало недовольство.
Врачи боятся потерять работу, а пациенты — ограниченного доступа к медицинским услугам.
«Палаты, в которые хотят перевести пациентов, не подходят для больных туберкулёзом. Там холодно, окна старые, на полу — потрескавшаяся плитка».
«Мы не знаем, что будет завтра. Придём на работу, а нам скажут, что мы не нужны».
Тяжелобольных намерены перевести в Кишинев или в туберкулезную больницу села Ворничены.
«Пусть в мэрии поставят себя на наше место. Нельзя, что больных везли аж в Ворничены».
«Там всем места не хватит. И родные не смогут нас навещать».
Число коек для больных туберкулёзом сократят с 70 до 50. А для сокращения затрат на содержание пациентов переведут в другое здание. В блоке фтизиопульмонологии намерены обустроить ещё два отделения на сто
«В последнее время больных меньше. Часть пациентов будут лечиться амбулаторно. Затраты сократятся, а деньги мы направим на питание и лекарства», — сказал директор муниципальной больницы Бельц Серегей Ротару.
Планируют в больнице и другие перемены — в следующем году в другое здание хотят перевести перинатальный центр. По подсчетам местной мэрии, это позволит экономить 15 млн леев в год.