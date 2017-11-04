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12:48 (мск), источник: Publika.md

Врачи негодуют: В бельцкой больнице сократят число коек

Решение бельцких властей сократить число коек в больнице и перевести больных туберкулёзом в другой блок вызвало недовольство.

Источник: Publika.md

Врачи боятся потерять работу, а пациенты — ограниченного доступа к медицинским услугам.

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«Палаты, в которые хотят перевести пациентов, не подходят для больных туберкулёзом. Там холодно, окна старые, на полу — потрескавшаяся плитка».

«Мы не знаем, что будет завтра. Придём на работу, а нам скажут, что мы не нужны».

Тяжелобольных намерены перевести в Кишинев или в туберкулезную больницу села Ворничены.

«Пусть в мэрии поставят себя на наше место. Нельзя, что больных везли аж в Ворничены».

«Там всем места не хватит. И родные не смогут нас навещать».

Число коек для больных туберкулёзом сократят с 70 до 50. А для сокращения затрат на содержание пациентов переведут в другое здание. В блоке фтизиопульмонологии намерены обустроить ещё два отделения на сто койко-мест.

«В последнее время больных меньше. Часть пациентов будут лечиться амбулаторно. Затраты сократятся, а деньги мы направим на питание и лекарства», — сказал директор муниципальной больницы Бельц Серегей Ротару.

Планируют в больнице и другие перемены — в следующем году в другое здание хотят перевести перинатальный центр. По подсчетам местной мэрии, это позволит экономить 15 млн леев в год.

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