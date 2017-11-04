Врачи негодуют: В бельцкой больнице сократят число коек

«Палаты, в которые хотят перевести пациентов, не подходят для больных туберкулёзом. Там холодно, окна старые, на полу — потрескавшаяся плитка».



«Мы не знаем, что будет завтра. Придём на работу, а нам скажут, что мы не нужны».



Тяжелобольных намерены перевести в Кишинев или в туберкулезную больницу села Ворничены.



«Пусть в мэрии поставят себя на наше место. Нельзя, что больных везли аж в Ворничены».



«Там всем места не хватит. И родные не смогут нас навещать».



Число коек для больных туберкулёзом сократят с 70 до 50. А для сокращения затрат на содержание пациентов переведут в другое здание. В блоке фтизиопульмонологии намерены обустроить ещё два отделения на сто койко-мест.



«В последнее время больных меньше. Часть пациентов будут лечиться амбулаторно. Затраты сократятся, а деньги мы направим на питание и лекарства», — сказал директор муниципальной больницы Бельц Серегей Ротару.



Планируют в больнице и другие перемены — в следующем году в другое здание хотят перевести перинатальный центр. По подсчетам местной мэрии, это позволит экономить 15 млн леев в год.