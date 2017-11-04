На выходных общественный транспорт меняет схему движения

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове на три дня поменялась схема движения общественного транспорта. Напоминаем, что из-за подготовки к празднованию Дня полиции, 4 и 7 ноября с 20 часов до полуночи, а также 10 ноября с 8 до 13 часов автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут курсировать по следующей схеме: Б. Садовая — Кировский — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ — по схеме: Театральный — М. Горького — Ченцова — Каяни — Мурлычева -Верхненольная — Советская и далее. В обратном направлении: 1-я Майская — 2-я Линия — Налбандяна -Каяни — Ченцова — М. Горького — Театральный и далее по маршруту.

Троллейбусы № 1, 9: Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях. Работа троллейбусных маршрутов № 2, 22 будет организована по укороченной схеме до площади Свободы. Трамвай № 1 временно перевозить пассажиров не будет.