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12:32 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На выходных общественный транспорт меняет схему движения

С 4 по 10 ноября следите за маршрутом общественного транспорта.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове на три дня поменялась схема движения общественного транспорта. Напоминаем, что из-за подготовки к празднованию Дня полиции, 4 и 7 ноября с 20 часов до полуночи, а также 10 ноября с 8 до 13 часов автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут курсировать по следующей схеме: Б. Садовая — Кировский — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях.

№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ — по схеме: Театральный — М. Горького — Ченцова — Каяни — Мурлычева -Верхненольная — Советская и далее. В обратном направлении: 1-я Майская — 2-я Линия — Налбандяна -Каяни — Ченцова — М. Горького — Театральный и далее по маршруту.

Троллейбусы № 1, 9: Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях. Работа троллейбусных маршрутов № 2, 22 будет организована по укороченной схеме до площади Свободы. Трамвай № 1 временно перевозить пассажиров не будет.

Кроме того, 4 и 7 ноября с 20 до 24 часов и 10 ноября с 8 до 13 часов ограничат проезд на следующих участках: Театральная, Советская (на участке от Театральной до Каяни), Театральный на участке от Социалистической до М. Горького.

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