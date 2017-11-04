На выходных общественный транспорт меняет схему движения
С 4 по 10 ноября следите за маршрутом общественного транспорта.
С 4 по 10 ноября следите за маршрутом общественного транспорта.
В Ростове на три дня поменялась схема движения общественного транспорта. Напоминаем, что
№ 55-МТ, 80-МТ, 98-МТ — по схеме: Театральный — М. Горького — Ченцова — Каяни — Мурлычева -Верхненольная — Советская и далее. В обратном направлении: 1-я Майская — 2-я Линия — Налбандяна -Каяни — Ченцова — М. Горького — Театральный и далее по маршруту.
Троллейбусы № 1, 9: Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях. Работа троллейбусных маршрутов № 2, 22 будет организована по укороченной схеме до площади Свободы. Трамвай № 1 временно перевозить пассажиров не будет.
Кроме того, 4 и 7 ноября с 20 до 24 часов и 10 ноября с 8 до 13 часов ограничат проезд на следующих участках: Театральная, Советская (на участке от Театральной до Каяни), Театральный на участке от Социалистической до М. Горького.