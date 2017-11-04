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12:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Энергетики устранили последствия штормового ветра в Кузбассе

Пострадавших во время разгула стихии не было.

Энергетики к 14:00 субботы, 4 ноября, устранили последствия штормового ветра и восстановили электроснабжение, частично нарушенное в регионе, сообщается на сайте департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Во время разгула стихии никто не пострадал. Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов отметил, что избежать пострадавших помог своевременный прогноз синоптиков и то, что оперативные службы предупредили жителей региона о необходимости соблюдать острожность.

Непогода обрушилась на Кузбасс в ночь на 4 ноября. По области скорость ветра достигала 24−27 метров в секунду. В нескольких муниципалитетах была частично отключена электроэнергия. Пик отключений пришелся на 1−2 часа ночи: в это время без электричества оказались около 30 тысяч человек.

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