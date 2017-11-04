Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Русский след: главу штаба Трампа обвиняют по 12 статьям Отмывание средств, лоббирование пророссийских интересов: стали известны подробности обвинений против Манафорта
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
Запад впечатлен самым мощным оружием России – СМИ
Эксперты сказали, как взорвали газопроводы в Крыму
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
СМИ: в Турции заявили о смене стратегических интересов по РФ
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12:34 (мск), источник: Actualitati.md

Додон поздравил Путина с Днем народного единства

Президент Республики Молдова Игорь Додон передал поздравительное послание своему российскому коллеге Владимиру Путину, по случаю Дня народного единства, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Передал поздравительное послание господину Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации, по случаю Дня народного единства и самые теплые пожелания счастья, мира и процветания, — написал Додон в социальных сетях.

Кроме этого, глава молдавского государства выразил удовлетворение активизацией многоплановых связей между нашими странами.

Искренне поддерживаю Ваше стремление к сплочению граждан во имя общего блага и считаю достижение истинного народного единения важным результатом мудрой государственной политики, — подытожил Президент РМ.

Actualitati.md отмечает, что ежегодно, в России 4 ноября отмечается День национального единства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Африканская чума начала распространяться по территории Молдовы
Россия отмечает День народного единства
Сергей Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»
РЖД приостановили продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
Завершено строительство российской части «Турецкого потока»
В США опубликовали еще 676 документов об убийстве Кеннеди
Из сериала «Карточный домик» могут убрать персонажа Спейси
Герои или глупцы: как японцы относятся к летчикам-камикадзе?
Спорт
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва Анонсируем матчи одиннадцатого тура ла лиги и даем на них свой прогноз
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь