Додон поздравил Путина с Днем народного единства

Источник: Actualitati.md

Передал поздравительное послание господину Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации, по случаю Дня народного единства и самые теплые пожелания счастья, мира и процветания, — написал Додон в социальных сетях.

Кроме этого, глава молдавского государства выразил удовлетворение активизацией многоплановых связей между нашими странами.

Искренне поддерживаю Ваше стремление к сплочению граждан во имя общего блага и считаю достижение истинного народного единения важным результатом мудрой государственной политики, — подытожил Президент РМ.