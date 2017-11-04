Додон поздравил Путина с Днем народного единства
Президент Республики Молдова Игорь Додон передал поздравительное послание своему российскому коллеге Владимиру Путину, по случаю Дня народного единства, сообщает Actualitati.md.
Президент Республики Молдова Игорь Додон передал поздравительное послание своему российскому коллеге Владимиру Путину, по случаю Дня народного единства, сообщает Actualitati.md.
Передал поздравительное послание господину Владимиру Владимировичу Путину, Президенту Российской Федерации, по случаю Дня народного единства и самые теплые пожелания счастья, мира и процветания, — написал Додон в социальных сетях.
Кроме этого, глава молдавского государства выразил удовлетворение активизацией многоплановых связей между нашими странами.
Actualitati.md отмечает, что ежегодно, в России 4 ноября отмечается День национального единства.