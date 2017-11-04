Три человека погибли в ДТП на трассе в Новокузнецком районе
Пострадали еще пять человек, в том числе двухлетний ребенок.
Пострадали еще пять человек, в том числе двухлетний ребенок.
Три человека погибли в ДТП с участием трех иномарок на автодороге «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк» в Новокузнецком районе, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Смертельная авария произошла на 235-м километре трассы. По предварительным данным, Lexus LX570, пытаясь обогнать другую машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем Chery A13. В результате тот отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Honda
Жертвами аварии стали трое пассажиров Chery. Они погибли на месте до приезда скорой помощи. Пострадали еще пять человек: водитель Chery, а также водитель и три пассажира Honda. В числе пострадавших — двухлетняя девочка, находившаяся в детском кресле.
Как отметили в ГИБДД, водитель Lexus нарушил пункт 11.1 ПДД РФ, перед началом обгона не убедившись, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном расстоянии.