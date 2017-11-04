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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Три человека погибли в ДТП на трассе в Новокузнецком районе

Пострадали еще пять человек, в том числе двухлетний ребенок.

Три человека погибли в ДТП с участием трех иномарок на автодороге «Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк» в Новокузнецком районе, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Смертельная авария произошла на 235-м километре трассы. По предварительным данным, Lexus LX570, пытаясь обогнать другую машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся автомобилем Chery A13. В результате тот отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с Honda CR-V.

Жертвами аварии стали трое пассажиров Chery. Они погибли на месте до приезда скорой помощи. Пострадали еще пять человек: водитель Chery, а также водитель и три пассажира Honda. В числе пострадавших — двухлетняя девочка, находившаяся в детском кресле.

Как отметили в ГИБДД, водитель Lexus нарушил пункт 11.1 ПДД РФ, перед началом обгона не убедившись, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном расстоянии.

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