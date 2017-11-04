Разведчики Балтфлота уничтожили группу условных диверсантов

По легенде тренировки диверсанты высадились на побережье Балтийского моря и продвинулись вглубь территории Калининградской области.

Флотские разведчики устроили засаду на пути следования диверсантов и, подпустив их как можно ближе, уничтожили группу огнем из штатного оружия.

Кроме этого, морские пехотинцы отработали навыки захвата пленных, ведения разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

Личный состав разведподразделений провел стрельбы из бортового вооружения БТР-82А, снайперских винтовок и пулеметов.

Кроме того, снайперы разведподразделения совершенствовали навыки маскировки в условиях лесистой местности и провели «дуэли» со снайперами условоного противника.