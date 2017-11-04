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14:55 (мск), источник: Sputnik

ГУВД Ташкента опровергло слухи о фиксации камерами нового вида нарушений

Сейчас камеры для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, установленные в Ташкенте, продолжают определять только два вида нарушения, — это проезд на красный свет и превышение скорости. Другие виды нарушений система пока не фиксирует.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента опровергло слухи о том, что камеры, установленные на 115 перекрестках столицы, якобы начали фиксировать новый вид нарушения ПДД, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Отметим, что недавно в узбекистанских группах в социальных сетях появилась информация о фиксации камерами нарушения, связанного с наездом колесом автомобиля на сплошную линию дорожной разметки. В сети вместе с фото машины, которая пересекла сплошную линию, была выложена и квитанция о штрафе.

Однако, как проинформировал представитель ведомства, данная информация оказалась не больше чем фейк.

«Сейчас камеры для автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, установленные в Ташкенте, продолжают определять только два вида нарушения. Это проезд на красный свет и превышение скорости. Другие виды нарушений система пока не фиксирует», — заявил источник.

При этом он не отметил, когда именно камеры на перекрестках столицы смогут распознавать больше нарушений ПДД, о чем ранее говорило Управление безопасности дорожного движения ГУВД. Тогда без озвучивания конкретных сроков представители УБДД Ташкента заявили, что на втором этапе запуска системы камеры начнут фиксировать уже и такие нарушения, как пользование мобильным телефоном и не пристегнутый ремень. Пока же за эти и другие виды нарушений на дорогах столицы штрафуют дежурные патрули.

К тому же в рамках дальнейшего развития системы камеры для автоматической фиксации нарушений ПДД появятся еще на 280 перекрестках столицы. Эти меры будут реализованы в рамках программы «Безопасный город» предположительно в течение двух лет.

Решение о расширении системы было принято в связи с эффективными результатами ее деятельности — значительно снизилось число правонарушений на дорогах и сократилось количество пострадавших и погибших. В перспективе система будет не только расширяться, но и совершенствоваться на основе опыта других зарубежных стран.

Напомним, что с 1 ноября в Намангане официально запущены камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В отличии от столичной системы наманганская более совершенна. Так, она будет фиксировать нарушение разметки дорожного полотна, выезд на встречную полосу, непропуск пешехода, а также остановку в неположенном месте.

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