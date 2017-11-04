Площадь Киселева Нижнего Новгорода открыта после реконструкции

В рамках реконструкции площади был разбит сквер, проложены тротуары. Кроме того, спортивные. детские площадки и другие элементы благоустройства установлены во многих прилегающих дворах, в частности, по улице Смирнова.

По его словам, раньше на месте открытой площади Киселева рос бурьян, а сейчас появилась прогулочная зона, которая вдвойне будет полезна — еще и с точки зрения проведения праздников. Дворы слева и справа от площади также были реконструированы. «Жители соседних дворов в ходе проектирования благоустройства, учитывая недостаток пространства, договаривались: здесь будет детская площадка, здесь спортивная — и будем пользоваться вместе», — сказал в заключение Владимир Солдатенков.