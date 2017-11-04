Площадь Киселева Нижнего Новгорода открыта после реконструкции
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Торжественное открытие состоялось 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства при участии врио главы региона Глеба Никитина, и.о. главы города Елизаветы Солонченко, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Нижегородской области Ольги Щетининой.
В рамках реконструкции площади был разбит сквер, проложены тротуары. Кроме того, спортивные. детские площадки и другие элементы благоустройства установлены во многих прилегающих дворах, в частности, по улице Смирнова.
Как сообщил региональный координатор «Городской среды», депутат ЗС НО Владимир Солдатенков, каким будет двор, площадь, как совместить интересы молодых и пожилых обсуждалось с жителями Автозаводского района города.
По его словам, раньше на месте открытой площади Киселева рос бурьян, а сейчас появилась прогулочная зона, которая вдвойне будет полезна — еще и с точки зрения проведения праздников. Дворы слева и справа от площади также были реконструированы. «Жители соседних дворов в ходе проектирования благоустройства, учитывая недостаток пространства, договаривались: здесь будет детская площадка, здесь спортивная — и будем пользоваться вместе», — сказал в заключение Владимир Солдатенков.