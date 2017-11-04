Разгрузочная камера фараона

Источник: ScanPyramids

Для начала надо сказать несколько слов о пирамиде Хеопса и самом фараоне. Второй царь IV Мемфисской династии Хуфу, или Хеопс, считается одной из самых противоречивых фигур Древнего Египта. Он правил 23 года, всего на год меньше своего отца Снофру, и получил репутацию классического жестокого правителя.

Читайте также Раскрыта тайна гибели Древнего Египта

Историки античности, в частности Геродот и Диодор, говорили о том, что Хеопс был деспотом, ненавидел людей и принуждал их к работе над огромным пирамидным комплексом. В источниках также говорится, что имя Хуфу после его смерти не произносилось народом, а истощение ресурсов Египта во время масштабного строительства привело к ослаблению государства.

Вместе с тем египетские свидетельства изображают Хуфу строителем многих городов и поселений вдоль берегов Нила. Ко времени его правления относится также создание храмов и древнейших текстов на папирусах. Последующим поколениям наследие и царствование фараона казалось образцом величия и могущества. Нам же образцом величия и могущества кажется возведенная для Хуфу пирамида. Пирамида Хуфу, единственное из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней, долгое время оставалось самой высокой постройкой в мире.

На создание этого исторического памятника фактически работало все древнеегипетское государство. Его высота, первоначально достигавшая примерно 145 метров, лишь немногим уступает высоте Шаболовской башни в Москве. Длина основания пирамиды составляет 220 метров, что делает ее самой высокой и самой объемной пирамидой Древнего Египта.

Пирамида Хуфу также отличается сложной внутренней конструкцией — в ней целых три комнаты. Это не совсем типично для сооружений древних египтян. Первая комната, так называемая погребальная «яма», уходит под землю. Как считается сегодня, она представляет собой недостроенное помещение: первый архитектор пирамиды Анххаф, вероятно, решил отказаться от традиционного расположения фараоновой гробницы у основания, чтобы обезопасить ее от воздействия грунтовых вод.

Поэтому две другие комнаты — «Камера царицы» и «Камера царя» — уже находятся в самом сердце постройки. «Камера царицы», которая, кстати, не имеет никакого отношения к женам Хуфу, представляет собой помещение размером 5,7×5,2 метра. Примерно на 20 метров выше нее находится «Камера царя», в которую ведет «Большая галерея» — высокий восходящий коридор длиной около 46 метров. Именно над этим коридором сотрудники проекта ScanPyramid и обнаружили «большую пустоту».

Читайте также Ученые доказали, что кошки были одомашнены древними египтянами

Открытие еще в прошлом году вызвало критику со стороны египтологов. Тогда исследователи критиковали методы ученых, указывая на то, что данные мюонных детекторов просто были неверно интерпретированы. По версии этих экспертов, некоторые части пирамиды могут быть сделаны из другого типа материала, и именно эту разницу «увидела» мюонная томография.

В этом году атмосфера накалилась еще сильнее. Один из самых известных египтологов и бывший глава Верховного Совета Древностей Египта Захи Хавасс крайне резко высказался в газете The New York Times. «Они ничего не нашли. Эта статья ничего не дает египтологии. Ноль», — прокомментировал открытие Хавасс, упомянув, что о подобных пустотах ученым известно уже как минимум два десятка лет.

Чтобы выяснить, чем может являться открытая исследователями камера и как стоит относиться к этому открытию, мы побеседовали со специалистом по Древнему Египту Романом Ореховым.

Роман, как известно, авторы нашумевшей публикации в Nature — физики, а не египтологи; они обнаружили огромную 30-метровую камеру над Большой галереей, а что это такое, сказать не смогли. Насколько уникально их открытие? Или, может быть, найти пустоту в пирамиде — самое обычное дело? Порой приходится читать в прессе, что египетские пирамиды больше похожи на швейцарский сыр, чем на чеддер…

Начнем с того, что любая пирамида устроена достаточно просто и очень логично. Если мы заглянем внутрь пирамиды, то увидим, что ее центральная часть, вокруг которой все построено, — это погребальная камера. Она выложена массивными, огромными плитами. Это сделано для того, чтобы на эту маленькую комнату не обрушилась вся тяжесть пирамиды.

Читайте также Ученые: генотип древних египтян сильно отличался от современных

Но в пирамиде Хуфу все гораздо сложнее, потому что погребальные покои фараона там находятся не на уровне основания, а где-то на высоте 40 метров над землей. С чем это связано?

Вообще пирамида Хеопса уникальна, причем во всех отношениях. Для того чтобы сделать помещения внутри тела пирамиды, потребовались очень неординарные инженерные решения. В частности, разгрузочные камеры. Дело в том, что если внутри пирамиды находится камера с плоским потолком, а именно такую мы видим внутри усыпальницы фараона, то вероятность того, что он обрушится, очень велика, потому что плиты начинают на него давить. Чтобы такой неприятности не произошло, египтяне устроили над погребальной камерой пять разгрузочных камер — небольших пустых помещений.

Сразу пять! И все они, одна над одной, находятся над «Камерой царя»?

Совершенно верно. Они блокируются сверху необычными монолитными плитами. Нагрузка распределяется равномерно, и давление на центральную часть, где находятся покои фараона, заметно уменьшается.

Таким образом, все эти пустоты внутри пирамиды — технологические. Они выполняют функцию поддержания тех помещений, которые находятся в теле пирамиды. Это очень важно.

Что же такое технологические пустоты? Они предназначены вовсе не для того, чтобы там размещать, например, саркофаг или хранить какие-то предметы культа. Они возникают в процессе строительства очень сложных инженерных сооружений. Когда основные помещения пирамиды завершены, пустоты по бокам засыпают песком, чтобы не возникало никакого трясения.

Дело в том, что пирамида очень массивна и постепенно начинает проседать под своей тяжестью. Когда это происходит, внутренняя кладка начинает смещаться к центру и конструкция начинает, условно говоря, вибрировать. То же самое происходит, когда возникают подземные толчки. Пускай такие колебания незначительны — это все равно угроза. Песок их гасит, и благодаря внутренним технологическим пустотам пирамиде не причиняется вреда.

И очень важно понимать, что о тех помещениях, которые сейчас обнаруживают исследователи, известно давным-давно. В свое время их заметили французы, а потом и японцы, которые неоднократно просвечивали пирамиды. Все это говорит лишь о том, что подобные технологические пустоты находят и будут находить.

Я как исследователь полагаю, что внутри пирамиды нет никакой дополнительной погребальной камеры. Скорее всего, все, что мы обнаружим, будет связано с некими вспомогательными помещениями, которые возникли в процессе строительства.

В пирамиде в 2016 году, помимо большой камеры, нашли подобие маленького коридора, расположенного очень близко к краю пирамиды. И вот участники проекта ScanPyramids решили выяснить: могут ли быть эти два помещения связаны? Не вход ли это в то самое технологическое помещение?

Понимаете, то, что инженеры просветили, посмотрели и что-то нашли, еще мало что значит. Лишь после того, как будут доступны все данные и мы сможем их полноценно проанализировать, можно будет делать какие-то предположения, уже не на уровне газетной сенсации.

Вспомним ситуацию, которая была совсем недавно, по историческим меркам, — когда роботы поднимались по наклонным коридорам. Из погребальной камеры выходят тоннели и идут вглубь тела пирамиды. Никто не знал, куда они ведут. По этим коридорам пустили роботов. Сначала этим занимался проект «Упуат» («открыватель путей» — прим. ред.), потом его сменил проект Pyramid Rover.

Когда эти роботы дошли до конца тоннелей, они нашли некие, как их нам представили, двери. И тут начался сенсационный ажиотаж, потому что все считали, что за этими дверями находятся некие тайные покои, где скрыт Хеопс. Говорили, что там находятся какие-то сокровища, следы инопланетян — интрига была очень серьезная. И, наконец, Египетская служба древностей решилась на беспрецедентный шаг: они пустили туда еще одного робота, но уже с бурильной установкой. Робот просверлил отверстие, вставил в него камеру, и выяснилось, что там — просто каменная кладка.

Читайте также Остатки древней пирамиды обнаружены к югу от Каира

Это была заглушка, простая заглушка, а за ней была просто кладка пирамиды. В какой-то момент строители отказались от камеры и тоннелей, которые к ней примыкали. Потом они повторили этот прием выше, сделав более сложную погребальную камеру, из которой тоже выходили два тоннеля, на север и на юг. На этот раз заглушек не было: туннели были сквозными и выходили на грани пирамиды.

О чем это говорит? Мы можем очень долго предполагать, что там может находиться, но пока мы сами этого не увидим, пока у нас не появится более совершенная аппаратура, которая позволяет смотреть сквозь стены пирамиды, мы не можем сказать ничего конкретного.

И все невероятные предположения о тайниках и скрытых покоях — это, фактически, спекуляция?

Да, фактически, спекуляция, потому что я считаю, что, на самом деле, в пирамиде Хеопса все уже давно открыли. Но даже то, что открыли, это уже совершенство. Например, погребальная камера, которая находится на высоте 40 метров, — это, действительно, величайшее творение, потому что ни один царь такого не сделал. Обычно у пирамид потолок не плоский, а треугольный, потому что для того, чтобы сделать плоский потолок, надо делать разгрузочные камеры. Чаще всего большие плиты образуют свод камеры, который сдерживает нагрузку.

Таким образом, мы видим, что пирамида Хуфу — это уникальное сооружение всех времен и народов, и то, что у нас уже есть, достойно восхищения. Что там может находиться еще — мы можем только предполагать. Я считаю, что мы здесь видим технологические пустоты, которые в процессе строительства просто засыпались песком.

Бытует мнение — опять-таки, все это слухи и мистификации, что раз самого Хеопса не нашли в этой гробнице, то, значит, его мумия до сих пор ждет где-то, когда ее откроют…

Тот факт, что мы до сих пор не нашли мумию Хеопса, может объясняться множеством объективных причин. Например, в период, который последовал после эпохи крушения Древнего царства, по сообщениям некоторых египетских источников, мумии царей были выброшены из пирамид. Народ обозлился, была революция низов, и по стране прошли волнения (и египетские источники об этом говорят). Возможно, именно тогда и была утеряна мумия Хеопса. Может быть, она даже не была утеряна, а ее просто растерзали, ведь в пирамиде она лежала очень долго.

Читайте также В Египте найдена скульптура Рамзеса II

Вообще египтяне относились к пирамидам и их «обитателям» очень своеобразно. Например, мы знаем, что на протяжении всей египетской истории пирамиды постоянно ремонтировали. Когда приходили новые династии, они смотрели на тех, кто погребен в пирамидах, как на своих предшественников, как на богов — в буквальном смысле слова. И, соответственно, постоянно восстанавливали разрушения.

Пирамиду Хуфу они в конце концов просто замуровали — перекрыли все коридоры, закрыли вход в нее. В ней было собрано огромное количество гробов — это уже более поздний период, где-то VII век до нашей эры. И сами египтяне тогда воспринимали пирамиду Хуфу как некий символ зримого божественного присутствия в истории их страны. Они равнялись на пирамиды, они считали, что сам некрополь, где стоят пирамиды, священен, они поддерживали культ великих царей, которые их построили. То есть, для них это было нечто религиозно значимое.

Для нас сейчас все по-другому. Мы видим в них не символ дерзновения духа, какого-то полета, — для нас это просто необычное сооружение. Мы пытаемся в силу своей природы объяснить, что же это такое может быть. Думаем, что пирамиды построили инопланетяне, или какие-нибудь атланты, или еще кто-нибудь… Но мы должны понять египетскую культуру, исходя из реалий того времени.

Мы, историки, изучаем тексты того времени, дух того времени, поэтому мы можем более объективно смотреть на эти вещи. Уже не как человек, который, увидев пирамиду и даже не зная, что это такое, начинает рассуждать, кто ее построил и зачем. Это самое ужасное, что может быть. Я считаю, что каждый должен быть на своем месте: математик должен решать уравнения, физики должны открывать новые законы, астрономы — находить галактики, исследовать Вселенную. А мы, историки, должны изучать прошлое, для того чтобы понимать настоящее и будущее.

Хочется вам задать еще один, последний вопрос. В пирамиде есть погребальная «яма», «камера Царя» и «камера Царицы». Как, собственно, использовались эти помещения — ведь они уже не являются техническими пустотами?

Читайте также На юге Египта обнаружены десять древних каменных гробниц

Нет, это уже не технические пустоты. Некоторые исследователи считают, что у каждой камеры было свое функциональное предназначение. Другие считают, что эти камеры являются отражением этапов строительства. Отказались от одной камеры, самой нижней, перешли в другую. Стали строить ту, которая повыше, потом отказались и от нее. И уже та камера, которая находится высоко, на высоте 41 метра, стала погребальной. Остальные комнаты рабочие не уничтожили и не засыпали, а просто оставили их недостроенными.

Я, скорее, склоняюсь именно ко второй точке зрения: то есть, я вижу в этих камерах просто этапы строительства. И не вижу смысла утверждать, что самая нижняя камера была, например, посвящена одному богу, а камера повыше — уже другому. В конце концов, в третьей камере находилось само тело Хеопса, точнее саркофаг. В камере Царицы саркофага не было. Но, тем не менее, все три камеры взаимосвязаны, и все имеют определенную функциональную нагрузку.

Когда я писал книжку о пирамидах, я, в частности, предположил следующее: так называемый «коридор», который пробит в теле пирамиды, выходит от ее основания к началу галереи, которая поднимается в погребальную камеру, и фактически выходит в коридор, ведущий в самую нижнюю камеру, — это дренажная система. То есть, когда в древности дождь скатывался по граням пирамиды, вода попадала в сквозные отверстия. И поскольку камера Царя очень герметична, то проникшая внутрь вода могла начать скапливаться в погребальной камере. И для того, чтобы ее оттуда выводить, были сделаны эти отверстия (речь идет о коридорах, выходящих из камеры и ведущих вниз — прим. ред.) в теле пирамиды. Скорее всего, вода просто постепенно оседала в самой нижней камере.

В общем, пирамида Хеопса хранит еще много настоящих загадок, но их разгадки далеко не всегда становятся поводом для сенсаций в СМИ.