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14:33 (мск), источник: Индикатор

Найден механизм, блокирующий нежелательные мысли

Ученые из Кембриджского университета нашли соединение в центре «памяти» головного мозга, которое позволяет человеку подавлять нежелательные мысли. Открытие поможет людям с депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Источник: AP 2017

Исследование опубликовано в Nature Communications.

«Когда этот механизм начинает работать неправильно, человека могут начать одолевать навязчивые мысли, плохие воспоминания и галлюцинации», — сообщил автор исследования Майкл Андерсон.

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Чтобы определить механизм, блокирующий мысли, авторы исследования предложили группе добровольцев сыграть в игру «Думай/Не думай». Участникам было необходимо научиться ассоциировать серию слов с парными, но никак не связанными словами. После этого испытуемые должны были отреагировать на красный или зеленый сигналы. Если сигнал был зеленым, предполагалось, что участники вспомнят соответствующее слово, если сигнал был красным, то испытуемых просили прекратить процесс.

Во время эксперимента ученые наблюдали за химическими изменениями в мозгу добровольцев при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и магнитно-резонансной спектроскопии (МР).

Исследователи обнаружили, что блокировать мысли человеку помогает гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы. Ученые выяснили, что участники, у которых наблюдались самые высокие концентрации ГАМК в гиппокампе (центре памяти), лучше всего справлялись с нежелательными мыслями или воспоминаниями.

«Результаты исследования показывают, что повысив активность ГАМК в гиппокампе, можно помочь людям блокировать нежелательные и навязчивые мысли. Это позволит по-новому лечить ряд заболеваний: от ПТСР до шизофрении», — заключил Андерсон.

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