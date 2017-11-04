«Россия — моя судьба»: ростовчане признались в любви

Источник: ИА REGNUM

В этот день на улицы донской столицы вышли волонтёры, из рук которых все желающие получили ленточки «триколор», воздушные шары белого, синего и красного цветов. Также на Фонтанной площади был оборудован стенд, на котором участники праздничного митинга оставили признания в любви России, призвали жителей Дона к единению и согласию.

«Несмотря на то, что День народного единства не так давно включён в российский календарь государственных праздников, он становится любимым торжеством жителей Ростова-на-Дону и области. Причина этому кроется в том, что Дон — многонациональный край, а потому тема единства, сплоченности, ответственности за страну для всех жителей региона очень актуальна. Без любви к России построить счастливую жизнь в семье, городе и стране просто нельзя», — отметил в приветственном слове спикер Донского парламента Александр Ищенко.

К горожанам обратились чиновники, общественные деятели, а также известные спортсмены. Среди них — обладатель «золота» Олимпиады-2004 по академической гребле, ростовчанин Николай Спинёв, возглавивший год назад тренерский штаб национальной команды по гребному спорту. В частности, он отметил, что достичь победы без сплочённой работы нельзя, а потому всем жителям необходимо объединиться, помнить свою историю, чтить отцов и прадедов. Именно в этом заключается залог процветания страны.

Митинг продолжила большая праздничная программа. Воспитанницы секций по художественной гимнастике подготовили показательные выступления.