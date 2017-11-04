В центре Красноярска тысячи людей водили хоровод

Источник: Аргументы и факты

В День народного единства в Красноярске тысячи людей приняли участие в «Сибирском хороводе».

Центральной праздничной площадкой стала Театральная площадь. Праздничные мероприятия прошли с 11 до 15 часов. Гостей ожидали массовые народные гуляния, в ходе которых все желающие могли познакомиться с национальными традициями гостеприимства народов, проживающих на территории края.