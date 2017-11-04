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17:17 (мск), источник: АиФ Красноярск

В центре Красноярска тысячи людей водили хоровод

Таким способом красноярцы отметили День народного единства.

Источник: Аргументы и факты

В День народного единства в Красноярске тысячи людей приняли участие в «Сибирском хороводе».

Центральной праздничной площадкой стала Театральная площадь. Праздничные мероприятия прошли с 11 до 15 часов. Гостей ожидали массовые народные гуляния, в ходе которых все желающие могли познакомиться с национальными традициями гостеприимства народов, проживающих на территории края.

Кстати, в ГИБДД объявили об облавах на крепко отпраздновавших День народного единства. Нетрезвых водителей будут ловить в ночь с 4 на 5 ноября.

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