В День народного единства пермяков поздравили бурановские бабушки

Источник: Аргументы и факты

«Это молодой, но исторический праздник. Нас объединяет общая история, общая память, общее будущее и мы должны это беречь », — поздравила пермяков с праздником председатель пермского краевого совета женщин Екатерина Алимбаева.

Затем на главной сцене с концертной программой «Россия объединяет» выступили творческие этнические и фольклорные коллективы из Перми и края: ансамбль «Воскресенье, «Крунк» — ансамбль армянского национального танца, группа «Айра», ансамбль башкирского этнического танца «Лейла», ансамбль грузинского национального танца и другие. Участники коми-пермятского ансамбля песни и танца «Шондибан» из Кудымкара под звуки самобытных этнических инструментов исполнили песню «Лик Солнца» на русском и коми-пермяцком языках. Во время фестиваля национальных культур прошла дегустация национальных блюд.

С хедлайнером праздника встретился глава Перми. Бурановские бабушки подарили Дмитрию Самойлову фирменную кружку, в ответ глава города обещал подарить сувенир с изображением пермского звериного стиля.

«Мало кто знает, у нас в ансамбле есть дедушка. Он уникален тем, что играет на 33 музыкальных инструментах. А еще одной из бабушек недавно исполнилось 82 года, а 80-летний юбилей недавно отпраздновали ещё две бабушки», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» участницы коллектива.

На сцене знаменитый этнофольклорный коллектив исполнил известные песни, частушки и главный хит «Party for everybody dance». Затем артистки пели по одному куплету из зарубежных хитов, а зрители должны были угадать, кто поёт оригинал песни. В награду они дарили куклы собственного изготовления.

Кстати, в этот же день бурановские бабушки побывали в Пермской художественной галерее и увидели деревянных богов.