В День народного единства пермяков поздравили бурановские бабушки
4 ноября в Театральном сквере состоялись праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.
4 ноября в Театральном сквере состоялись праздничные мероприятия в честь Дня народного единства.
«Это молодой, но исторический праздник. Нас объединяет общая история, общая память, общее будущее и мы должны это беречь », — поздравила пермяков с праздником председатель пермского краевого совета женщин Екатерина Алимбаева.
Затем на главной сцене с концертной программой «Россия объединяет» выступили творческие этнические и фольклорные коллективы из Перми и края: ансамбль «Воскресенье, «Крунк» — ансамбль армянского национального танца, группа «Айра», ансамбль башкирского этнического танца «Лейла», ансамбль грузинского национального танца и другие. Участники
С хедлайнером праздника встретился глава Перми. Бурановские бабушки подарили Дмитрию Самойлову фирменную кружку, в ответ глава города обещал подарить сувенир с изображением пермского звериного стиля.
«Мало кто знает, у нас в ансамбле есть дедушка. Он уникален тем, что играет на 33 музыкальных инструментах. А еще одной из бабушек недавно исполнилось 82 года, а 80-летний юбилей недавно отпраздновали ещё две бабушки», — рассказали корреспонденту «АиФ-Прикамье» участницы коллектива.
На сцене знаменитый этнофольклорный коллектив исполнил известные песни, частушки и главный хит «Party for everybody dance». Затем артистки пели по одному куплету из зарубежных хитов, а зрители должны были угадать, кто поёт оригинал песни. В награду они дарили куклы собственного изготовления.
Кстати, в этот же день бурановские бабушки побывали в Пермской художественной галерее и увидели деревянных богов.
Напомним, в 2012 году Бурановские бабушки представляли Россию на «Евровидении» в Баку.