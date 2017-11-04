Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дневник бен Ладена показал, из-за какой страны он невзлюбил Запад
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
СМИ: Замерзающий Киев выдвинул Москве условия покупки газа
СМИ: В крови Зайцевой на Lexus найдены опиаты
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
"Двойная радость": СМИ сообщили пол третьего ребенка Миддлтон
Кадры: Су-30СМ принудительно посадили самолет
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15:44 (мск), источник: Newtimes.kz

Похолодание на всей территории Казахстана ожидается в ближайшие дни

Дожди, мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток, передает телеканал Хабар24.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 62% 768 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Newtimes.kz

По данным синоптиков, это связано с тем, что юго-западные тропосферные потоки, с которыми и была связана в последнее время аномально теплая погода, сейчас сменяются на западные и северные. 4 и 5 ноября специалисты обещают осадки и предупреждают автомобилистов о гололеде на дорогах.

«Циклон, который вызвал значительные осадки в северных областях Казахстана, перемещается на юг Западной Сибири. Но холодные фронты, связанные с этим циклоном, будут еще сохранять осадки в восточных и юго-восточных регионах страны. И в тыл этому циклону будет уже распространяться антициклон, который вызовет похолодание по всей территории нашей республики», — пояснила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Лаура Сайлыбаева.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В ЗКО растет число погибших и пострадавших от угарного газа
Путин заявил о неприятии россиянами давления извне
Сергей Аксенов раскрыл смысл «крымской мечты»
ФАС сообщила, когда РЖД возобновят продажу билетов в плацкарт
Завершено строительство российской части «Турецкого потока»
Российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Китае
Потерпевший крушение у Шпицбергена вертолет подняли со дна
Кадыров подарит iPhone X за лучшее стихотворение о Путине
Спорт
Шалимов обыграет Парфенова, «Ахмат» не победит, потеряв Кононова Сегодня двумя матчами продолжится программа 16-го тура чемпионата России
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь