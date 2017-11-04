Похолодание на всей территории Казахстана ожидается в ближайшие дни
Дожди, мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток, передает телеканал Хабар24.
Дожди, мокрый снег и похолодание ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток, передает телеканал Хабар24.
По данным синоптиков, это связано с тем, что
«Циклон, который вызвал значительные осадки в северных областях Казахстана, перемещается на юг Западной Сибири. Но холодные фронты, связанные с этим циклоном, будут еще сохранять осадки в восточных и