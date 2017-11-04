Похолодание на всей территории Казахстана ожидается в ближайшие дни

По данным синоптиков, это связано с тем, что юго-западные тропосферные потоки, с которыми и была связана в последнее время аномально теплая погода, сейчас сменяются на западные и северные. 4 и 5 ноября специалисты обещают осадки и предупреждают автомобилистов о гололеде на дорогах.