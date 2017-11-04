В мороз на велосипеде по Астане ездит вице-посол США

В эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» Поммершайм рассказал, почему предпочел велосипед комфортному автомобилю с водителем, а также о том, на чем передвигаются члены его семьи.

— Джон, расскажите, когда Вы в первый раз решились использовать в Астане велосипед в качестве транспорта?

— До Астаны я работал еще в государственном департаменте и жил в Вашингтоне. Еще там я очень часто передвигался на велосипеде, включая поездки на работу. А в Астане не стал отказываться от привычного занятия.

— Но в Астане довольно резкий климат, особенно зимой и осенью…

— Все это создает определенные трудности, но я воспринимаю это, как некий вызов. Мы с коллегами приобрели специальное оборудование, в частности, шины с шипами, это дает возможность беспрепятственно передвигаться и зимой по льду. Есть замечательная поговорка на русском языке: «У природы нет плохой погоды». Есть плохая одежда. Поэтому, если ты правильно одет, тогда все будет нормально.

— В Астане мало специально выделенных велосипедных дорожек. Создает ли это дополнительные неудобства при езде на велосипеде? И нужно ли, по Вашему мнению, их внедрять в столице?

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— Я вновь вернусь к Вашингтону. Там под велосипедные дорожки переделали неиспользуемые железные дороги, их в городе довольно много. В Вашингтоне я ежедневно проделывал путь в 16 км только в одну сторону, но все это было по велосипедной дорожке, и это было очень удобно. Я считаю, это здорово, когда у велосипедистов есть возможность передвигаться отдельно от остальных участников движения. Это значительно снижает риск столкновений с машинами. Но Астана, по моему мнению, хороша тем, что здесь есть красивая река. Она проходит практически через весь город. А парки, расположенные вдоль реки, очень удобны для велосипедистов. Многие этим пользуются, и наши сотрудники в том числе. Это большой плюс Астаны, и я думаю, что сеть дорог для велосипедистов можно развивать и в дальнейшем.

— Что бы Вы сказали столичным жителям, если бы хотели донести до них все прелести и пользу от езды на велосипеде?

— Я просто порекомендую попробовать это. Я бы рассказал им о том, что езда на велосипеде помогает снять накопившийся за целый день стресс. Кроме того, свежий воздух очень полезен для здоровья. Но хочу отметить, что многое зависит от расположения места жительства и работы — кому-то это будет удобно, а кому-то нет. Но в целом, немало людей в Астане уже увлекаются ездой на велосипеде. Думаю, со временем их количество будет только расти. У вас есть очень известная велокоманда с одноименным названием столицы. Я сам в гонках не участвую, но знаю, что «Астана» — это очень сильная команда. Мне кажется, это хорошая реклама для развития велосипедного движения, отличный стимул для тех, кто хотел бы этим заниматься.

— Ваша семья тоже передвигается на велосипеде?

— В Астане учится мой младший сын, и он тоже любит ездить на велосипеде. Он часто берет мой велосипед, я нередко захожу в гараж, и обнаруживаю, что его там нет. У нашей семьи один автомобиль, и по большей части на нем ездит моя супруга. Поэтому, если бы даже я хотел отказаться от велосипеда, машина уже занята (улыбается). Я привык к передвижению на велосипеде, поэтому делаю это вне зависимости от погодных условий.

— Вы бывали в разных столицах мира. В чем для вас заключается особенность Астаны?



— Мне очень нравится жизнь в Астане. Этот город быстро развивается, здесь много новых красивых зданий. Красива и степь, которой окружен город. У нас есть штат Монтана, его девиз — «Большое небо». Мне кажется, что в Астане небо также большое. Еще мне очень нравится ваша река и набережная. Здесь много парков, Астана — интересный, современный город.

— Минувшим летом прошло важное для Казахстана событие: международная выставка «ЭКСПО 2017». Как Вы считаете, удалось ли организаторам достичь поставленных целей?

— Мне кажется, что ЭКСПО-2017 стало очень успешным событием. Мы тоже принимали в нем участие, у нас был свой павильон. Из США приезжало много гостей, в том числе и президентская делегация. Наш павильон посетили порядка полумиллиона людей. На мой взгляд, гораздо важнее всяких цифр то общение, которое было во время ЭКСПО. Это и научные конференции, и разговоры между экспертами в самых разных областях. Люди приезжали на выставку, как со всего Казахстана, так и со всего мира. ЭКСПО дало возможность обычным гражданам из разных стран встречаться и общаться между собой, а также увидеть новые технологии. Вы меня спрашивали о жизни в Астане — мне даже было сложно передать все эмоции своим друзьям, описать, как здесь кипела жизнь во время ЭКСПО. Возвращаясь к велоспорту — во время выставки здесь проводилась велогонка, приезжал победитель Тур де Франс. Такие большие события происходили здесь каждый день. Лично мне показалось, что на тот период в Астане ожило все. ЭКСПО дало большой толчок дальнейшему развитию Астаны.

— Какой из павильонов Вам понравился больше других?

— Конечно, это очень сложный вопрос… Для меня там было очень много интересного, мне понравилось в Зоне лучших практик. Особо впечатлили немецкий и английский павильоны. Но это — частности. В целом, в какой бы павильон я ни заходил, я всегда что-то полезное получал.

— Любые дипломатические отношения строятся на определенной взаимной выгоде. Какие отрасли являются приоритетными в рамках казахстанско-американского сотрудничества?

— Я так понимаю, что сельское хозяйство для казахстанского правительства является одним из приоритетных направлений. Наши эксперты приезжают в Казахстан, у нас совместные проекты, в том числе и по животноводству. Недавно в нашем посольстве появился американский сотрудник Департамента сельского хозяйства, она будет курировать как раз эти вопросы. Я думаю, что это перспективное направление сотрудничества. В целом, есть и другие совместные отрасли, где мы могли бы сделать больше, чем имеем сейчас.

— Государственный язык Казахстана — казахский, широко применяется русский язык, активно изучается английский. Каково Ваше мнение в отношении развития трехъязычия в нашей стране?

— Процесс внедрения трехъязычия уже активно развивается в Казахстане. Я встречал немало молодых людей, которые достаточно свободно изъясняются на трех языках. Думаю, эта тенденция здесь продолжится. Потому, что когда ты знаешь больше одного языка, открываются новые двери. И в Казахстане это понимают. Я как дипломат, находящийся на территории Казахстана, изучаю казахский язык. Также, как и многие наши сотрудники. Я начал изучать казахский язык, он мне очень нравится — язык богатый и его украшают замечательные традиции, такие, как айтыс. Преподаватель даже переводила для меня слово «айтыс», чтобы я мог понять казахское остроумие. Для нашего посольства, наверное, более актуальным вопросом является активное внедрение трехъязычия. Мы также стараемся помочь этому различными программами и курсами по изучению английского языка. От нас приезжают преподаватели и обучают английскому в самых разных городах по всей стране. Это одна из тех областей, где мы можем активно работать с Казахстаном, мы стараемся ее развивать.