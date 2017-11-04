Водителя троллейбуса, разбившего Toyota Camry молотком в Алматы, отстранили от работы

Об этом сообщил директор алматинского филиала ТОО Green Bus Company Бауырджан Кулишев, передает Tengrinews.kz.

«Водитель троллейбуса отстранен от работы, до выяснения обстоятельств», — сообщил Кулишев.

Как сообщает Patrul.kz инцидент произошел сегодня на пересечении улиц Тимирязева и Ауэзова. Как отмечается, столкнулись троллейбус и Toyota Camry.