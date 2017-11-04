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15:55 (мск), источник: Nur.kz

Бросившая младенца на стройке в Уральске мать хочет забрать его

Мама, бросившая новорожденного на стройке в Уральске, хочет забрать его, пишет «Мой город».

5-месячный ребенок развивается согласно своему возрасту. Его навещает мама и бабушка с разрешения органов опеки.

Она хочет забрать ребенка и ждет решения суда.

Напомним, 26 июня сторож обнаружил плачущего младенца в подвале недостроенного дома в 4 микрорайоне Уральска.

Позже нашли маму младенца, выброшенного на городской стройке. Ею оказалась 20-летняя жительница города.

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