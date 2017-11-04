«Нелюбовь» получила три номинации Европейской киноакадемии

Источник: РИА Новости

Картина вошла в пятерку номинантов в категориях «Лучший европейский фильм», «Лучший европейский режиссер» и «Лучший европейский сценарий», сообщила пресс-служба создавшей картину кинокомпании «Нон Стоп Продакшн».

«На сегодняшний день в Европейской киноакадемии более 3 тысяч членов, которые принимают участие в голосовании и определяют победителей. Быть отобранным из сотни фильмов в пятерку номинантов — безусловно, большая честь для фильма и для нас, его создателей», — приводит слова Роднянского пресс-служба.

На звание лучшего европейского фильма вместе с «Нелюбовью» претендуют «120 ударов в минуту» Робена Кампийо, «О теле и душе» Илдико Энейди, «Квадрат» Рубена Эстлунда и «Обратная сторона надежды» Аки Каурисмяки.

В категории «Лучший европейский сценарий» представлены Йоргос Лантимос и Эфтимис Филиппоу («Убийство священного оленя»), Рубен Эстлунд («Квадрат»), Франсуа Озон («Франц») и Илдико Энейди («О теле и душе»). В номинации «Лучший европейский режиссер» представлены также Илдико Энейди, Аки Каурисмяки, Йоргос Лантимос и Рубен Эстлунд.

Европейскую академию кино принято негласно считать европейским аналогом «Оскара». Юбилейная 30-я церемония награждения победителей состоится 9 декабря в Берлине.

«Нелюбовь» ранее завоевала главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля (BFI London Film Festival), картина была выдвинута от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Мировая премьера фильма «Нелюбовь» состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена награды Приза жюри.