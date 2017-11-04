В Калининграде День народного единства отметили выставкой вооружений

Источник: mil.ru

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, здесь же выставлена боевая техника из соединений и воинских частей сухопутных войск, береговых войск и противовоздушной обороны БФ. Это бронетранспортер БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град», артиллерийская установка «Гиацинт», самоходный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», боевая машины пехоты «БМП-2», различные машины связи и управления.

В рамках акции в центре города открылся мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий может пройти профессионально-психологическое тестирование, подать первичные документы. В первую очередь набор производится в соединения и воинские части Западного военного округа.

Специалисты пункта отбора расскажут калининградцам о воинских должностях и о географии службы. Кандидаты смогут узнать о социальных преимуществах, льготах, денежном и вещевом довольствии военнослужащих.

Акция пройдет 4 и 5 ноября в Калининграде на площади Победы. Подобные мероприятия состоятся и в других городах Калининградской области, где дислоцированы соединения и воинские части Балтийского флота — Балтийске, Советске и Гусеве.