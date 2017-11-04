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16:50 (мск), источник: Publika.md

Депутаты ДПМ посадили 350 саженцев в столичном парке La Izvor

Сменили деловые костюмы на спортивные, вооружились лопатами и принялись сажать деревья.

Источник: Publika.md

Депутаты фракции Демократической партии и сотрудники аппарата парламента посадили 350 саженцев в столичном парке La Izvor.

«Мы хотим, чтобы в итоге не только этот парк и район, а вся столица стала зеленее и красивее», — сказал председатель фракции ДПМ Мариан Лупу.

«Согласно Стратегии о биоразнообразии, к 2020 году леса должны занимать 15% территории страны. Пока этот показатель 13%, так что впереди еще очень много работы», — отметила депутат ДПМ Виолетта Иванова.

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Для многих посадка деревьев стала хорошей традицией.

«Впервые принял участие в программе “Дерево нашего долголетия” сразу по окончании университета, 15 лет назад. С тех пор мы с коллегами каждый год выезжали за город», — сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Демократы говорят, что хотели подать пример всем жителям страны.

«Здесь коллеги из парламента и моего клуба. Их тоже взял с собой, они с удовольствием согласились. Посадили весь этот ряд, около 20 деревьев. Будем продолжать», — отметил депутат ДПМ Константин Цуцу.

«Независимо от должностей и дня, на который выпадает эта дата, надо посадить хотя бы по одному дереву, внести свой вклад в озеленение края и сохранение природы», — сказал депутат ДПМ Евгений Никифорчук.

«Это обязанность каждого — посадить хотя бы одно дерево. Я ни за что не пропустил бы эту акцию», — подчеркнул депутат ДПМ Корнелиу Падневич.

Сотрудники аппарата парламента тоже сажают деревья каждую осень.

«Это благородное дело. От каждого из нас зависит, каким будет родной город».

«Настроение отличное. Стоило приложить усилия».

Сажали участники акции ясени, японские акации и клёны.

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