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17:03 (мск), источник: VN.ru

Тысячи новосибирцев спели под дождем с Олегом Газмановым

Морось на улице и минусовая температура не помешали новосибирцам собраться на флешмоб с Олегом Газмановым в День народного единства. 4 ноября, в течение дня на площади Ленина побывало 20 тысяч горожан, и пять тысяч зрителей собрались на концерт. Знакомым песням подпевала вся площадь, а молодежь танцевала.

Источник: VN.ru

Сначала прозвучал гимн РФ, под первые ноты которого, словно по команде, собравшиеся поднялись в едином порыве. «Россия великая наша держава», — на разные лады затянули вслед за эстрадной звездой тысячи новосибирцев.

Озябшие горожане выкрикивают слова, порой не попадая в ноты, в руках — флаги и телефоны. «Мы только сегодня узнали о концерте, — перекрикивая музыку говорит глава семейства Лавровых, — Попали и на флешмоб, но в хороводе не увидели Газманова. Уже на концерте посмотрели, как артист выглядит вживую».

Флешмоб #МЫЕДИНЫ напоминал русский хоровод, новосибирцы взялись за руки, образовав огромный круг, и повторяли различные движения.

Народный артист России Олег Газманов был в черной куртке и шапочке. Голос знаком миллионам россиян с детства. Первой прозвучала песня «Есаул». Но все же «Эскадрон моих мыслей шальных» — оказался самой популярной песней у жителей Новосибирска. Эти строки подхватили все: от мала до велика.

Молодежь смеется: «Слышали эту песню в детстве по телевизору, надо же, насколько въелась в память, слова то сами в голове вспоминаются!». Пенсионеры тоже подтанцовывают, хоть в народной давке и трудно развернуться. Вся площадь Ленина превратилась в огромную толпу, но никто не жалуется.

Молодое поколение признается: песни Газманова знают чуть ли не с пеленок, от «Есаула» до «какой-то песни про орла». «Конечно, с детства слышали его песни, что слушали родители, то и мы слушали. У него такие задорные, балдежные песни!» — рассказали корреспонденту VN.ru парни из ансамбля «Септима», которые в день народного единства работают на разогреве у именитого певца.

Среди обычных жителей города прямо в толпе людей — врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и полпред Президента РФ Сергей Меняйло. Возле них не охрана и милиция, а простые горожане: старушки и молодежь.

Политики перешептываются между собой во время выступления артиста, и аплодируют, как все. Выделить из толпы нового главу области не просто — обычный житель города, пришедший послушать вживую знаменитого артиста.

Самый большой ажиотаж у замерзшей публики вызвала ритмичная композиция о ясных днях, которые полагается оставлять себе. Кутающиеся в воротники новосибирцы в середине концерта окончательно отогрелись. Танцы становились все жарче, а песни из толпы все громче. Большая часть людей обступила плотным живым кольцом сцену.

«Сделан я в СССР», — скандировали всей толпой тысячи новосибирцев. В тексте Олег Газманов перечисляет города Советского Союза, в том числе поет про Украину и Крым.

«Олег сумел нас согреть», — перекрикивая музыку, говорит 19-летняя Виктория Шабанова, словно подытожив весь концерт.

А фейерверк завершил праздник на площади Ленина.

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Тысячи новосибирцев спели под дождем с Олегом Газмановым
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