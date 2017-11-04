«Русский марш» в Петербурге затерялся в толпе

Источник: Комсомольская правда

День народного единства в Петербурге начался с бойцов ОМОН, автобусы с которыми выстроились в центре: на площади Восстания, у Марсова поля. Шествие «Русского марша» должно было стартовать в два часа дня от «Спортивной», но задержалось до трех. А потом и вовсе потерялось в потоке прохожих.

Националисты планировали пройти по тротуарам по Ждановской набережной, Офицерскому переулку, улице Красного Курсанта, Музыкантскому переулку до пересечения с Малой Гребецкой улицей. Там, у места бывшего Владимирского военного училища, должно было состояться возложение цветов.

Флаги, плакаты и баннеры участники оставили дома: марш не согласовали по техническим причинам, а подавать новую заявку времени уже не было, так что избрали формат возложения цветов, который согласия властей не требует.