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19:08 (мск), источник: Комсомольская правда

«Русский марш» в Петербурге затерялся в толпе

На шествии присутствовало не больше сорока человек.

Источник: Комсомольская правда

День народного единства в Петербурге начался с бойцов ОМОН, автобусы с которыми выстроились в центре: на площади Восстания, у Марсова поля. Шествие «Русского марша» должно было стартовать в два часа дня от «Спортивной», но задержалось до трех. А потом и вовсе потерялось в потоке прохожих.

Националисты планировали пройти по тротуарам по Ждановской набережной, Офицерскому переулку, улице Красного Курсанта, Музыкантскому переулку до пересечения с Малой Гребецкой улицей. Там, у места бывшего Владимирского военного училища, должно было состояться возложение цветов.

Флаги, плакаты и баннеры участники оставили дома: марш не согласовали по техническим причинам, а подавать новую заявку времени уже не было, так что избрали формат возложения цветов, который согласия властей не требует.

В колонну встало человек тридцать-сорок. Отсутствие атрибутики и нелинейный маршрут сделали свое дело: «Русский марш» попросту растерялся и заблудился. Да и возлагать большинству шествующих было нечего.

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