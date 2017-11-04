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16:48 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане откроется Национальное антидопинговое агентство

Замдиректора Международного антидопингового агентства выразил готовность направить рабочую группу в Узбекистан, а также оказать всяческое содействие в открытии агентства.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Генеральный секретарь Национального Олимпийского Комитета Ойбек Касимов встретился с замдиректора Международного антидопингового агентства Робом Коехлером.

Как сообщает пресс-служба НОК Узбекистана, в ходе встречи обсуждалась возможность открытия Национального антидопингового агентства в республике. Роб Коехлер выразил готовность направить рабочую группу в Узбекистан, а также оказать всяческое содействие в открытии агентства.

В свою очередь, генеральный секретарь НОК выразил благодарность и готовность сотрудничать с Международным антидопинговым агентством.

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