В Узбекистане откроется Национальное антидопинговое агентство

Как сообщает пресс-служба НОК Узбекистана, в ходе встречи обсуждалась возможность открытия Национального антидопингового агентства в республике. Роб Коехлер выразил готовность направить рабочую группу в Узбекистан, а также оказать всяческое содействие в открытии агентства.