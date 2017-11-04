В Узбекистане откроется Национальное антидопинговое агентство
Замдиректора Международного антидопингового агентства выразил готовность направить рабочую группу в Узбекистан, а также оказать всяческое содействие в открытии агентства.
Замдиректора Международного антидопингового агентства выразил готовность направить рабочую группу в Узбекистан, а также оказать всяческое содействие в открытии агентства.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Генеральный секретарь Национального Олимпийского Комитета Ойбек Касимов встретился с замдиректора Международного антидопингового агентства Робом Коехлером.
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В свою очередь, генеральный секретарь НОК выразил благодарность и готовность сотрудничать с Международным антидопинговым агентством.