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16:56 (мск), источник: Sputnik.by

Концерт еще одного рэпера отменили в Беларуси — не выступит Schokk

В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси был отменен концерт еще одного российского рэпера — Ивана Дремина (Face).

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 оет — Sputnik. Российский рэпер Дмитрий Хинтер (Schokk) не смог получить в Беларуси гастрольное удостоверение, сообщил ресурс The Flow.

«Минск, мне не дают выступать у вас. Слава Советской Социалистической республике», — написал исполнитель в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщает The Flow со ссылкой на организаторов концерта, белорусские идеологи сослались на то, что творчество исполнителя не отвечает признакам культурной ценности.

Концерт Хинтера должен был состояться в белорусской столице 14 ноября текущего года.

В конце октября по решению Генеральной прокуратуры Беларуси был отменен концерт еще одного российского рэпера — Ивана Дремина (Face). Прокуратура отметила, что тексты песен Face «изобилуют ненормативной лексикой, в них прослеживается открытое пренебрежение моральными и культурными ценностями, принятыми в современном цивилизованном обществе».

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