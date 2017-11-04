Концерт еще одного рэпера отменили в Беларуси — не выступит Schokk

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 оет — Sputnik. Российский рэпер Дмитрий Хинтер (Schokk) не смог получить в Беларуси гастрольное удостоверение, сообщил ресурс The Flow.

«Минск, мне не дают выступать у вас. Слава Советской Социалистической республике», — написал исполнитель в своем аккаунте в Twitter.

МИНСК - мне не дают выступать у вас. СЛАВА СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ! — SCHOKK (@dfbamberg) November 2, 2017

Как сообщает The Flow со ссылкой на организаторов концерта, белорусские идеологи сослались на то, что творчество исполнителя не отвечает признакам культурной ценности.

Концерт Хинтера должен был состояться в белорусской столице 14 ноября текущего года.