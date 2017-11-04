Новые проекты градостроительной политики Москвы представлены на выставке «Россия, устремленная в будущее»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Выставка «Россия, устремленная в будущее», посвященная инновационному развитию страны, открылась в Центральном выставочном зале «Манеж».

Читайте также Путину рассказали о запуске беспилотников на трассе Москва-Петербург

Один из ее залов, «Урбанистика» рассказывает о развитии столицы. На экранах демонстрируются разные сферы жизни Москвы: градостроительство, транспорт, природопользование и ЖКХ, социальная сфера, безопасность и другие.

Во время осмотра экспозиции Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Президенту России Владимиру Путину о новом проекте — создании сквозного пригородного железнодорожного сообщения через Москву по примеру Московского центрального кольца (МЦК).

«Сейчас появилась новая идея — радиальные направления совместить друг с другом, будет сквозной диаметр, поезда в центре города не будут стоять и разворачиваться, они будут сразу проезжать через него. Это увеличит интенсивность движения и комфортность поездок. Будет использоваться принцип работы МЦК: электрички будут курсировать с такой же частотой и комфортом, — отметил он. — Первые опытные диаметры появятся в течение двух-трех лет».

Читайте также Правительство решило не переносить «МАКС» из Жуковского

Кроме того, Мэр Москвы рассказал о градостроительных перспективах столицы и создании парка развлечений «Остров мечты», который должен появиться в 2018 году в районе Нагатинской поймы. «Крупнейший в мире тематический детский парк. Проект реализуется на заброшенной территории», — добавил Сергей Собянин.

В свою очередь руководитель комиссии по градостроительной политике, архитектуре и строительству Общественной палаты Москвы Петр Кудрявцев представил Президенту России проект развития столичного метро и назвал его одним из крупнейших. При этом он отметил, что запущенное Московское центральное кольцо также отличается своим масштабом. «МЦК стало проектом разгрузки существующих веток метро», — подчеркнул он.

Выставка «Россия, устремленная в будущее» пройдет в Манеже до 22 ноября. Новейшим проектам в области космоса, информационных технологий, науки, образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии и градостроительства посвящено 15 тематических залов.

Современные мультимедийные и интерактивные носители, размещенные на площади четыре тысячи квадратных метров, продемонстрируют интеллектуальный, экономический и научный потенциал страны. Отправной точкой повествования станет 2000 год. Посетители проследят, какой Россия была на рубеже веков, что сделано за последние годы, какие проблемы предстоит решить, как она изменится в ближайшие десятилетия и какое место займет в мире.