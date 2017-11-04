Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица
В воскресенье, 5 ноября, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ночью и днем по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый гололед, ночью и утром гололедица.
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В воскресенье, 5 ноября, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ночью и днем по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый гололед, ночью и утром гололедица.
В МЧС Башкирии предупредили о возможном тумане, который усложнит жизнь автомобилистам: видимость менее 500 мм.
«Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем -1, +4 градуса», — уточнили метеорологи.