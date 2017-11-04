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18:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица

В воскресенье, 5 ноября, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ночью и днем по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый гололед, ночью и утром гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +10° 66% 769 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Башинформ

В МЧС Башкирии предупредили о возможном тумане, который усложнит жизнь автомобилистам: видимость менее 500 мм.

«Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем -1, +4 градуса», — уточнили метеорологи.

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