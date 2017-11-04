Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица

Ночью и утром в Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица

В воскресенье, 5 ноября, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, ночью и днем по республике небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Слабый гололед, ночью и утром гололедица.