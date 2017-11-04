На янтарном комбинате нашли самородок весом 1,1 кг
Камень передали на склад предприятия.
Камень передали на склад предприятия.
В субботу, 4 ноября, работники янтарного комбината добыли на Приморском карьере самородок весом свыше одного килограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на
«Сегодня добыли самородок янтаря весом 1 килограмм 180 граммов. Это 16-й самородок весом более одного килограмма, добытый предприятием в текущем сезоне», — отметила Манахова.
Камень передали на склад комбината. После оценки экспертами будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Если самородок признают уникальным, его передадут на хранение в Гохран.