На янтарном комбинате нашли самородок весом 1,1 кг

Источник: Калининград.Ru

В субботу, 4 ноября, работники янтарного комбината добыли на Приморском карьере самородок весом свыше одного килограмма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Анну Манахову.

«Сегодня добыли самородок янтаря весом 1 килограмм 180 граммов. Это 16-й самородок весом более одного килограмма, добытый предприятием в текущем сезоне», — отметила Манахова.