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18:21 (мск), источник: ИА Башинформ

Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии

Рейс «Бангкок-Уфа», который выполняла авиакомпания «Икар», приземлился аэропорту столицы Башкирии.

Источник: Башинформ

«Боинг-767» по расписанию должен был вылететь из Таиланда 3 ноября. На онлайн-табло уфимского аэровокзала указывалось местное время прилета 21.10. Однако в минувшую пятницу экипаж сообщил о неполадках. В итоге авиакомпания задержала рейс на целые сутки.

После того, как «Боинг-767» обслужат сотрудники аэропорта «Уфа» и закончится регистрация на рейс KAR-2505 «Уфа-Пхукет», самолет снова отправится в азиатскую страну.

Все пассажиры сохраняли спокойствие на протяжении всей ситуации.

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