Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии

«Боинг-767» по расписанию должен был вылететь из Таиланда 3 ноября. На онлайн-табло уфимского аэровокзала указывалось местное время прилета 21.10. Однако в минувшую пятницу экипаж сообщил о неполадках. В итоге авиакомпания задержала рейс на целые сутки.