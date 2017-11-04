Задержанный почти на сутки самолет «Бангкок-Уфа» приземлился в аэропорту столицы Башкирии
Рейс «Бангкок-Уфа», который выполняла авиакомпания «Икар», приземлился аэропорту столицы Башкирии.
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Рейс «Бангкок-Уфа», который выполняла авиакомпания «Икар», приземлился аэропорту столицы Башкирии.
«Боинг-767» по расписанию должен был вылететь из Таиланда 3 ноября. На
После того, как «Боинг-767» обслужат сотрудники аэропорта «Уфа» и закончится регистрация на рейс KAR-2505 «Уфа-Пхукет», самолет снова отправится в азиатскую страну.
Все пассажиры сохраняли спокойствие на протяжении всей ситуации.