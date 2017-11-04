Международный чемпионат по поеданию драников прошел в Беларуси

Источник: Sputnik.by

Чемпионат по поеданию драников прошел на минском Червенском рынке в субботу. Участвовать в поедании драников на время вызвались желающие из девяти стран мира: Азербайджана, Армении, Беларуси, ЮАР, Украины, России, Казахстана, Израиля и Польши.

Всем желающим выдали двойную стандартную 300-граммовую порцию свежих драников со сметаной. Студенты из ЮАР признались, что первые попробовали картофельные оладьи в общежитии.

После соревнований можно было посетить ярмарку ремесленников и поучаствовать в танцевальном флешмобе.