На злобу дня: в Ташкенте прошел показ спектакля о трудовых мигрантах
Спектакль кинорежиссера Ёлкина Туйчиева заставляет задуматься, что заставляет людей уезжать на чужбину, становиться мигрантами, и как это отражается на их судьбе.
Спектакль кинорежиссера Ёлкина Туйчиева заставляет задуматься, что заставляет людей уезжать на чужбину, становиться мигрантами, и как это отражается на их судьбе.
ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Известный узбекский кинорежиссер Ёлкин Туйчиев поставил на сцене
Как передает корреспондент Sputnik Узбекистан, спектакль в модернистском стиле производит на зрителя неизгладимое впечатление и требует от него вдумчивости и глубокого осознания того, что происходит на сцене. Можно сказать, что в нем ставится ребром один из самых главных вопросов, который рассматривается с разных сторон, — почему люди уезжают, становятся мигрантами и как это отражается на их судьбе.
Действие разворачивается в небольшом отдаленном селении, где у местных жителей нет ни работы, ни
Перед самым отъездом напряжение достигает предела, дело доходит до инсульта, но для Абдурасула дороже всего на свете родина, и он остается, а дочь со слезами на глазах уезжает одна.
В спектакле очень много художественных символов. Режиссер Туйчиев делает на них большой акцент, и порой даже кажется, что он зациклен на этом. К примеру, одним из ярких символичных моментов спектакля является то, что практически все время, играя роль на сцене, Абдурасул привязан веревкой за пояс к импровизированной козе.
И когда он пытается уехать на чужбину и сесть в поезд, то его не пускают в вагон вместе с животным. Создается впечатление, что образ этой козы и есть родина, которая не дает Абдурасулу уехать.
Несмотря на всю серьезность острой сегодня для Узбекистана тематики и сложность ситуации главных героев в спектакле немало комических сцен. И все это сделано, как оценили критики и театроведы, в совершенно новой для узбекского театра стилистике: здесь найдены такие средства выражения, что можно даже смело говорить о рождении нового узбекского театра. Пользуясь очень скупыми средствами выражения, но при этом весьма впечатляющими, художник добивается многого.
По словам народного артиста Узбекистана, художественного руководителя
«Это второй опыт театральной постановки Ёлкина Туйчиева. Первый был уже давно. Он поставил один из лучших спектаклей театра “Ильхом” — “Белый, белый, черный аист” по произведению Абдуллы Кадыри. Руководителем постановки был тогда сам Марк Вайль. Прошло столько времени, и я могу сказать, что сейчас Ёлкин является одним из самых талантливейших наших кинорежиссеров», — поделился Юлдашев.
При этом он также добавил, что спектакль получился очень злободневным, где рассматриваются судьбы узбекистанцев, которые стали гастарбайтерами. Главное, по мнению мэтра, тут есть над чем подумать.
Отметим, что сейчас авторы проекта прорабатывают вопрос показа этого спектакля на сцене тетра «Ильхом». Так что уже в ближайшее время может состояться его большая премьера на этой солидной площадке.