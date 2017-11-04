На злобу дня: в Ташкенте прошел показ спектакля о трудовых мигрантах

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Известный узбекский кинорежиссер Ёлкин Туйчиев поставил на сцене театра-студии «Дийдор» спектакль Mono-Lock, поднимающий одну из самых злободневных проблем современности — тему трудовых мигрантов.

Как передает корреспондент Sputnik Узбекистан, спектакль в модернистском стиле производит на зрителя неизгладимое впечатление и требует от него вдумчивости и глубокого осознания того, что происходит на сцене. Можно сказать, что в нем ставится ребром один из самых главных вопросов, который рассматривается с разных сторон, — почему люди уезжают, становятся мигрантами и как это отражается на их судьбе.

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Действие разворачивается в небольшом отдаленном селении, где у местных жителей нет ни работы, ни каких-либо перспектив. В результате одна из главных героинь красавица Халима вынуждена предать свою любовь, уехать в Германию и выйти замуж за немца.

Из-за этого страдает ее возлюбленный, работающий теперь дежурным на местном вокзале. Причем и он, и она продолжают любить друг друга. В очень сложном положении оказывается главный герой пьесы отец Халимы Абдурасул, бывший директор школы. Потеряв жену, распродав все и оставшись без ничего кроме любимой козы, он должен решить, едет с дочкой в Германию или нет.

Перед самым отъездом напряжение достигает предела, дело доходит до инсульта, но для Абдурасула дороже всего на свете родина, и он остается, а дочь со слезами на глазах уезжает одна.

В спектакле очень много художественных символов. Режиссер Туйчиев делает на них большой акцент, и порой даже кажется, что он зациклен на этом. К примеру, одним из ярких символичных моментов спектакля является то, что практически все время, играя роль на сцене, Абдурасул привязан веревкой за пояс к импровизированной козе.

И когда он пытается уехать на чужбину и сесть в поезд, то его не пускают в вагон вместе с животным. Создается впечатление, что образ этой козы и есть родина, которая не дает Абдурасулу уехать.

Несмотря на всю серьезность острой сегодня для Узбекистана тематики и сложность ситуации главных героев в спектакле немало комических сцен. И все это сделано, как оценили критики и театроведы, в совершенно новой для узбекского театра стилистике: здесь найдены такие средства выражения, что можно даже смело говорить о рождении нового узбекского театра. Пользуясь очень скупыми средствами выражения, но при этом весьма впечатляющими, художник добивается многого.

По словам народного артиста Узбекистана, художественного руководителя театра-студии «Дийдор» Бахадыра Юлдашева, Ёлкин пришел к нему и высказал желание поставить спектакль у него. Согласие тут же было получено, однако у Туйчиева было одно условие, что он не ставит ничего по чужим сценариям, а только по своим. В итоге известный режиссер сам написал пьесу.

«Это второй опыт театральной постановки Ёлкина Туйчиева. Первый был уже давно. Он поставил один из лучших спектаклей театра “Ильхом” — “Белый, белый, черный аист” по произведению Абдуллы Кадыри. Руководителем постановки был тогда сам Марк Вайль. Прошло столько времени, и я могу сказать, что сейчас Ёлкин является одним из самых талантливейших наших кинорежиссеров», — поделился Юлдашев.

При этом он также добавил, что спектакль получился очень злободневным, где рассматриваются судьбы узбекистанцев, которые стали гастарбайтерами. Главное, по мнению мэтра, тут есть над чем подумать.