Источник: Kommersant.uz

На совещании обсуждались вопросы развития народных промыслов и прикладного искусства, расширения производимой продукции, на основе этого — создания новых рабочих мест.

Необходимо финансировать перспективные проекты ремесленников, выделять им льготные кредиты, привлекать в сферу инвестиции, отмечалось на совещании. Руководителям ТПП, Ассоциации «Хунарманд», «Микрокредитбанка» и первым заместителям хокимов районов поручено разработать конкретные планы в разрезе районов с учетом своеобразных особенностей и традиций регионов.

Читайте также На злобу дня: в Ташкенте прошел показ спектакля о трудовых мигрантах

Ремесленникам на льготной основе предоставят пустующие здания для организации деятельности, их обеспечат оборудованием, сырьем и необходимыми материалами.

Президент поручил чиновникам расширить ремесленнические центры, упростить поставки изготовленной ими продукции покупателям. В частности, необходимо создать возможности для реализации народными мастерами своей продукции на рынках и в супермаркетах, а при желании — открыть магазина в своем доме, отметил президент, отметил Шавкат Мирзиёев.

Для ремесленников, не имеющих постоянного торгового места, осуществляющих торговлю во временных точках, нужно создавать условия для добровольного использования ими кассового аппарата и торгового терминала на основе правил торговли, а также инкассации наличной выручки в коммерческие банки.

В каждой области будут организованы специальные выставки-ярмарки, в которых ремесленники будут участвовать бесплатно. Также им будет оказано содействие в участии в зарубежных выставках, фестивалях и ярмарках.

Кроме того, будет стимулироваться экспортная деятельность ремесленников. В частности, им предоставят возможность снимать в наличной форме с банковского счета иностранную валюту, поступившую от экспорта собственной продукции.