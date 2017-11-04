Ремесленникам на льготной основе предоставят пустующие здания
Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел совещание, посвященное вопросам поддержки ремесленников и повышения занятости населения.
Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел совещание, посвященное вопросам поддержки ремесленников и повышения занятости населения.
На совещании обсуждались вопросы развития народных промыслов и прикладного искусства, расширения производимой продукции, на основе этого — создания новых рабочих мест.
Необходимо финансировать перспективные проекты ремесленников, выделять им льготные кредиты, привлекать в сферу инвестиции, отмечалось на совещании. Руководителям ТПП, Ассоциации «Хунарманд», «Микрокредитбанка» и первым заместителям хокимов районов поручено разработать конкретные планы в разрезе районов с учетом своеобразных особенностей и традиций регионов.
Ремесленникам на льготной основе предоставят пустующие здания для организации деятельности, их обеспечат оборудованием, сырьем и необходимыми материалами.
Президент поручил чиновникам расширить ремесленнические центры, упростить поставки изготовленной ими продукции покупателям. В частности, необходимо создать возможности для реализации народными мастерами своей продукции на рынках и в супермаркетах, а при желании — открыть магазина в своем доме, отметил президент, отметил Шавкат Мирзиёев.
Для ремесленников, не имеющих постоянного торгового места, осуществляющих торговлю во временных точках, нужно создавать условия для добровольного использования ими кассового аппарата и торгового терминала на основе правил торговли, а также инкассации наличной выручки в коммерческие банки.
В каждой области будут организованы специальные
Кроме того, будет стимулироваться экспортная деятельность ремесленников. В частности, им предоставят возможность снимать в наличной форме с банковского счета иностранную валюту, поступившую от экспорта собственной продукции.
Чиновникам поручено увеличить выделение кредитов на ремесленничество. На совещании также обсуждались вопросы развития частного предпринимательства в сфере,