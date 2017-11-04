Третьяковская галерея получила в дар 35 работ Гелия Коржева

Источник: РИА Новости

В 1990—2000-х годах Коржев не работал с государственными институциями в России. Он продавал картины частным собирателям, в первую очередь зарубежным, поэтому многие лучшие произведения мастера оказались за границей.

«Я хотел был еще раз подчеркнуть, что сегодня действительно еще и важное, нечасто встречающееся в таком масштабе мероприятие: Владимир Некрасов передает Третьяковской галерее коллекцию из 33 картин и двух графических произведений Гелия Коржева. Мы знаем насколько это мощный художник, востребованный, дорогой на арт-рынке. Это очень крупный меценатский дар Третьяковской галерее», — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский перед подписанием документа.

По словам директора галереи Зельфиры Трегуловой, выставка работ Гелия Коржева состоялась в Третьяковской галерее в 2015 году. К тому моменту большинство работ художника находились в частных американских коллекциях, а в государственных музейных собраниях страны было всего 25 его произведений. Подготовка той выставки проходила при содействии коллекционера Владимира Некрасова, который позднее принял решение помочь вернуть наследие Коржева в Россию.

«Я бы хотела от лица всех моих коллег, от лица всего музейного сообщества поблагодарить Владимира Ильича (Некрасова) за этот невероятный и щедрый дар», — сказала Трегулова.

Третьяковская галерея, уже имеющая в своей коллекции 10 картин Коржева, созданных в 1960—1970-е годы, теперь стала обладателем крупнейшего и наиболее качественного по составу собрания произведений художника.

С февраля произведения художника будут выставляться в 26-м зале Третьяковки.