В Астане проходит юбилейный чемпионат мира «Что? Где? Когда?»
Соревнования в Астане собрали знатоков 26 стран мира, включая известнейших мэтров игры.
Соревнования в Астане собрали знатоков 26 стран мира, включая известнейших мэтров игры.
В Астане лучшие игроки «Что? Где? Когда?» собрались на юбилейный XV международный чемпионат, сообщает
В турнире приняли участие 69 команд из 26 стран мира. Казахстан представляют восемь команд из Астаны, Алматы, Караганды и Актау. За столы сели около 650 знатоков.
Состязания проходят при участии президента Международной ассоциации клубов и магистра клуба «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова. Здесь можно встретить известных по телевизионным эфирам Александра Друзь, Максима Поташева, Балаша Касумова, Владимира Антохина, Елизавету Овдеенко, Александра Рубин.
На турнир приехали председатель Евразийской лиги ЧГК Азизбек Юсуфов (Узбекистан), а также автор и основатель международной игры «Хамса» Фаик Гусейнов (Азербайджан). Присутствие последнего оправдано еще и тем, что в рамках основного турнира также проходит Первый кубок наций по международной интеллектуальной игре «Хамса».
На открытии соревнований управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что Казахстан надеется укрепиться в спортивном расписании «Что? Где? Когда?». Этот юбилейный турнир завершится 5 ноября.
Спортивное «Что? Где? Когда?» — это соревновательная версия одноименной телевизионной игры. Отличительной особенностью является формат — соревнования команд друг против друга.