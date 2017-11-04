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20:04 (мск), источник: Informburo.kz

В Астане проходит юбилейный чемпионат мира «Что? Где? Когда?»

Соревнования в Астане собрали знатоков 26 стран мира, включая известнейших мэтров игры.

В Астане лучшие игроки «Что? Где? Когда?» собрались на юбилейный XV международный чемпионат, сообщает пресс-служба международного финансового центра «Астана».

В турнире приняли участие 69 команд из 26 стран мира. Казахстан представляют восемь команд из Астаны, Алматы, Караганды и Актау. За столы сели около 650 знатоков.

Состязания проходят при участии президента Международной ассоциации клубов и магистра клуба «Что? Где? Когда?» Андрея Козлова. Здесь можно встретить известных по телевизионным эфирам Александра Друзь, Максима Поташева, Балаша Касумова, Владимира Антохина, Елизавету Овдеенко, Александра Рубин.

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На турнир приехали председатель Евразийской лиги ЧГК Азизбек Юсуфов (Узбекистан), а также автор и основатель международной игры «Хамса» Фаик Гусейнов (Азербайджан). Присутствие последнего оправдано еще и тем, что в рамках основного турнира также проходит Первый кубок наций по международной интеллектуальной игре «Хамса».

На открытии соревнований управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов отметил, что Казахстан надеется укрепиться в спортивном расписании «Что? Где? Когда?». Этот юбилейный турнир завершится 5 ноября.

Спортивное «Что? Где? Когда?» — это соревновательная версия одноименной телевизионной игры. Отличительной особенностью является формат — соревнования команд друг против друга. Команда-победитель определяется количеством правильных ответов.

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