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20:38 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 5 ноября

По прогнозам синоптиков, 5 ноября в республике ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +14° 55% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Publika.md

Ветер юго-Восточный, слабый до умеренного.

В Бричанах и Сороках будет 10 градусов, в Бельцах — 11. На градус теплее будет в Оргееве — 12, а в Кишинёве и Тирасполе будет 13 градусов тепла. В Леове столбики термометров поднимутся до 14 градуса, в Комрате и Кагуле — до 15.

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