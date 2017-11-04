Суд запретил посетителям немецкого зоопарка купаться с крокодилами
Суд в немецкой земле Гессен запретил несовершеннолетним посетителям зоопарка в городе Фридберг купаться с крокодилами. Об этом 2 ноября сообщает местное издание Hessenschau.
Суд в немецкой земле Гессен запретил несовершеннолетним посетителям зоопарка в городе Фридберг купаться с крокодилами. Об этом 2 ноября сообщает местное издание Hessenschau.
В конце августа природоохранные органы Дармштадта запретили держать рептилий в террариумах, в которых нет специального барьера. При этом они решили, что посетители зоопарков могут приближаться к животным, но только если сотрудники объяснили им все правила и предупредили об опасности.
Контактный зоопарк «Крокодил», в котором посетители могут гладить, кормить рептилий и плавать вместе с ними, выступил против решения. Руководство зоопарка объяснило, что там живут ручные рептилии и ничего плохого с посетителями не случалось.
Зоопарк «Крокодил» открыли в 2001 году, и с тех пор это одно из самых популярных мест в туристических во Фридберге. Не только туристы, но и местные жители часто приходят к крокодилам. Плавать с рептилиями можно только под наблюдением инструктора и в гидрокостюме. Кроме крокодилов в зоопарке живут змеи и черепахи, с которыми можно сфотографироваться.