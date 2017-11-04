Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
МВФ выдвинул новые требования к Украине для выдачи ей транша
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Румынская ведущая в прямом эфире испугалась паука в трусах
Друг сказал, куда Дубовицкая пропала с эфиров
НАТО пытается лишить РФ «Искандеров»: СМИ назвали причины
Сняли удар Ту-22М3 по террористам: вид из люка
Шэрон Стоун в элегантном платье с открытыми плечами вышла в свет
Бузова в откровенных нарядах вышла на сцену в Москве (фото)
Неизбежность старения доказали математически
Врачей больше не будут штрафовать за плохой почерк
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
12100 лет Октябрьской революции
20:31 (мск), источник: RTVi

Суд запретил посетителям немецкого зоопарка купаться с крокодилами

Суд в немецкой земле Гессен запретил несовершеннолетним посетителям зоопарка в городе Фридберг купаться с крокодилами. Об этом 2 ноября сообщает местное издание Hessenschau.

Источник: РИА "Новости"

В конце августа природоохранные органы Дармштадта запретили держать рептилий в террариумах, в которых нет специального барьера. При этом они решили, что посетители зоопарков могут приближаться к животным, но только если сотрудники объяснили им все правила и предупредили об опасности.

Контактный зоопарк «Крокодил», в котором посетители могут гладить, кормить рептилий и плавать вместе с ними, выступил против решения. Руководство зоопарка объяснило, что там живут ручные рептилии и ничего плохого с посетителями не случалось.

2 ноября суд округа Дармштадт отклонил иск и постановил изменить правила зоопарка. Судья решил, что приближаться к крокодилам и плавать с ними могут только совершеннолетние посетители.

Зоопарк «Крокодил» открыли в 2001 году, и с тех пор это одно из самых популярных мест в туристических во Фридберге. Не только туристы, но и местные жители часто приходят к крокодилам. Плавать с рептилиями можно только под наблюдением инструктора и в гидрокостюме. Кроме крокодилов в зоопарке живут змеи и черепахи, с которыми можно сфотографироваться.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Венгрии продали картины, написанные цирковым слоном
Суд запретил посетителям немецкого зоопарка купаться с крокодилами
Путин заявил о неприятии россиянами давления извне
Минобороны сообщило об авиационном ударе по позициям ИГ
ФАС анонсировала дату возобновления продажи билетов в плацкарт
В Китае спустили крупнейшее в Азии судно для создания островов
Российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Китае
В разбившемся Ми-8 обнаружили неиспользованные жилеты
Опасаясь за жизнь, ливанский премьер ушел в отставку
Спорт
Золотая погоня Загитовой и сенсация Коляды Новая звезда сборной России Алина Загитова выиграла в Пекине свой первый в карьере взрослый этап "Гран-при", взлетев в произвольной программе с четвертого на первое место
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Анимодзи-караоке стало одной из самых востребованных функций iPhone X Множество людей, купивших себе смартфон за почти 90 тысяч рублей используют его, чтобы выкладывать в сеть поющих животных
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
49-летняя Валерия отказалась помогать своим детям Певица учит наследников самостоятельности.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь