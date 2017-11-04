Суд запретил посетителям немецкого зоопарка купаться с крокодилами

Источник: РИА "Новости"

В конце августа природоохранные органы Дармштадта запретили держать рептилий в террариумах, в которых нет специального барьера. При этом они решили, что посетители зоопарков могут приближаться к животным, но только если сотрудники объяснили им все правила и предупредили об опасности.

Контактный зоопарк «Крокодил», в котором посетители могут гладить, кормить рептилий и плавать вместе с ними, выступил против решения. Руководство зоопарка объяснило, что там живут ручные рептилии и ничего плохого с посетителями не случалось.

2 ноября суд округа Дармштадт отклонил иск и постановил изменить правила зоопарка. Судья решил, что приближаться к крокодилам и плавать с ними могут только совершеннолетние посетители.