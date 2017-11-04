«Бывший наш» рисует старый Кишинев и пишет о нем фантастику

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Уроженец Кишинева Анатолий Гринберг уже много лет живет в Израиле, в городе Беэр-Шева, знаменитой библейской Вирсавии, но продолжает любить и помнить свою малую родину, как говорится, не только на словах, но и на деле.

Анатолий рисует акварелью улицы старого Кишинева. Некоторые работы могут видеть пользователи соцсетей, куда автор выкладывает свои рисунки.

На этих застывших мгновениях мы видим преимущественно нижний старый город — улицы в районе Пушкинской горки и бывшей Старой площади, исторические и новые дома в осенних, весенних и летних красках.

Анатолий жил в Кишиневе до 11 лет. Последний раз был здесь в 2004 году, и, видимо, эти обновленные впечатления и легли в основу его опубликованных рисунков.

У нашего соотечественника самые любимые места Кишинева — это, конечно же, исторический центр, парки, территория ВДНХ (ныне Молдэкспо).

Также Гринберг пишет малую прозу, частично в жанре фантастики, где действие происходит в Кишиневе. Вот небольшой отрывок, из которого многое узнают и поймут коренные кишиневцы — многих из этих названий уже и не встретишь…