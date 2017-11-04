«Бывший наш» рисует старый Кишинев и пишет о нем фантастику
«Бывший наш» рисует старый Кишинев и пишет о нем фантастику — вот некоторые примеры его творчества.
«Бывший наш» рисует старый Кишинев и пишет о нем фантастику — вот некоторые примеры его творчества.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Уроженец Кишинева Анатолий Гринберг уже много лет живет в Израиле, в городе
Анатолий рисует акварелью улицы старого Кишинева. Некоторые работы могут видеть пользователи соцсетей, куда автор выкладывает свои рисунки.
На этих застывших мгновениях мы видим преимущественно нижний старый город — улицы в районе Пушкинской горки и бывшей Старой площади, исторические и новые дома в осенних, весенних и летних красках.
Анатолий жил в Кишиневе до 11 лет. Последний раз был здесь в 2004 году, и, видимо, эти обновленные впечатления и легли в основу его опубликованных рисунков.
У нашего соотечественника самые любимые места Кишинева — это, конечно же, исторический центр, парки, территория ВДНХ (ныне Молдэкспо).
Также Гринберг пишет малую прозу, частично в жанре фантастики, где действие происходит в Кишиневе. Вот небольшой отрывок, из которого многое узнают и поймут коренные кишиневцы — многих из этих названий уже и не встретишь…
«Я направился на остановку “Дом печати”, дождался троллейбуса, который взял курс на север — в сторону памятных мест. И снова перед моими глазами Проспект молодежи, Набережная, цирк, восстановленные Вистерничены, музыкальная школа, площадь Димитрова… А вот и остановка у магазина “Океан”. Приехали. Счастливый, я направился прямо, в сторону лесопарка Флорилор, чтоб потом пройти между домами. Да, милые добрые советские микрорайоны. Нет малолетних хулиганов, нет