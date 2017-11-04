Ученые рассказали малоизвестные факты об усадьбе Манук-бея в Хынчештах
Дворцовый комплекс, основанный государственным деятелем Мануком Мирзояном, принадлежал этому старинному роду вплоть до 1940 года.
Дворцовый комплекс, основанный государственным деятелем Мануком Мирзояном, принадлежал этому старинному роду вплоть до 1940 года.
КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Манук (Манук-бей) Мирзоян — сперва османский, а потом российский государственный деятель армянского происхождения, — легендарная личность для Молдовы. Возведенный им в Хынчештах дворец недавно был отреставрирован, и общественность снова вернулась к историческому и культурному наследию этого человека.
Вот, например, мало кто знает, что на крыше главного дворца знаменитой усадьбы
По его словам, молдавская знать из рода Манука Мирзояна любила летом проводить там время: плавать и принимать солнечные ванны. В усадьбе также действовала современная система очистки воды.
«Когда вода загрязнялась, она спускалась по трубам в дренажные колодцы. На территории усадьбы их было три. Они были объединены канализационной системой», — рассказал собеседник.
Современные на тот момент технологии вполне гармонично уживались со старинными способами обороны. По словам Плачинтэ, в те времена в Молдове действовали так называемые подземные крепости. Разветвленная сеть катакомб заменяла богатым жителям высокие стены крепостных сооружений.
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«Тогда особо не было тяжелых материалов, как, например, камень. Поэтому люди строили укрепления под землей. И те, кто попадал на эти работы, редко потом возвращались на белый свет. Многие из них были каторжниками. На этих работах и погибали», — отметил Плачинтэ.
Усадьба
Уже в советские годы в главном дворце располагались сначала механизированный техникум, а потом строительный. А в 1989 году он и вовсе был брошен на произвол судьбы, рассказал Плачинтэ.
Новая страница в истории усадьбы была открыта в 2013 году, когда началась реставрация дворцового комплекса. Работы длились два с половиной года.