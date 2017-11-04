Приднестровцы отметили День народного единства и 100 лет Октября
В Приднестровье два дня празднуют День народного единства — российский государственный праздник, проводимый в РФ 4 ноября, совместив его cо 100-летием Октябрьской революции.
В Приднестровье два дня празднуют День народного единства — российский государственный праздник, проводимый в РФ 4 ноября, совместив его cо 100-летием Октябрьской революции.
ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. В субботу жители Приднестровья уже второй день отмечают День народного единства, соединив этот праздник также со 100-летнием Октябрьской революции.
Но, пожалуй, самым запоминающимся и необычным событием в этот день стала выемка заложенной 50 лет назад «капсулы времени» с напутствием будущим поколениям.
Мероприятия начались с утра
«Мы жили в героическую эпоху, когда свершались великие открытия, когда мир потрясали революции, когда полыхали войны… Мы были первыми. У нас не было примера. Другие уже шли за нами, учитывая наши ошибки… Мы работали ради вас. Каждый из нас хотел оставить после себя нечто такое, что могло бы послужить вам: научное открытие, картину, умную добрую книгу», — говорится в послании потомкам, написанном полвека назад.
Полный текст напутствия будет в ближайшее время представлен на всеобщее обозрение, а оригинал передадут на хранение в Тираспольский объединенный музей. Также было зачитано и заложено послание уже нынешних жителей Тирасполя, адресованное потомкам 2040 года.
«Помните о нас, как мы помним своих прадедов, дедов и отцов, подаривших нам мир в далеком 1945 году. И не прервется связующая нить памяти! Уверены, что в таком далеком для нас 2040 году и у вас найдутся слова и пожелания, которые вы пошлете своим потомкам. Будьте лучше нас, будьте счастливы, мы от всей души желаем вам этого», — таким призывом завершается это напутствие.
На митинге лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что в День народного единства граждане собрались на центральной площади Тирасполя, чтобы выразить всенародную поддержку России и российским миротворцам.
«Приднестровский народ един. А пока народ един, в нем — правда и сила. А правда в том, что без России у Приднестровья нет будущего», — сказал Красносельский.
Председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева выразила огромную благодарность России за поддержку, постоянное внимание и заботу, за действенную помощь Приднестровью.
«Чувство духовной общности с Россией, гордости за неё, искреннее стремление сделать все возможное для ее процветания объединяет российских соотечественников Приднестровья. Пусть наши дети и внуки живут под мирным небом, пусть каждый день будет наполнен надеждой и добрыми делами», — отметила Кохтарева.
В центре Тирасполя члены приднестровской делегации Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего этой осенью в Сочи, вместе заложили новый сквер «Молодость», высадив около 120 деревьев.
Как сказал корреспонденту Sputnik один из участников акции Евгений Назаренко, очень символично принимать и передавать эстафету поколений, высаживая деревья.
«Наверное, каждый человек хочет оставить после себя
Продолжил праздничную программу концерт, посвященный Дню народного единства. Позже на большой сцене Дворца культуры была представлена городская детская творческая программа «Таланты твои, Тирасполь». А киновидеоцентр «Тирасполь» демонстрировал мультфильмы и документальную ленту «Форпост на Днестре».
Как писал Sputnik, накануне, в пятницу, в честь двух праздников были открыты выставки в различных музеях, галереях и библиотеках Приднестровья, были представлены различные концертные программы. В частности в Тирасполе состоялся концерт классической музыки Государственного симфонического оркестра и российских музыкантов — Романа Маркелова и Алексея Сычева. Он был организован в рамках российского проекта «Посольство мастерства» при содействии Посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Молдова.