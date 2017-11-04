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21:43 (мск), источник: Sputnik.md

Приднестровцы отметили День народного единства и 100 лет Октября

В Приднестровье два дня празднуют День народного единства — российский государственный праздник, проводимый в РФ 4 ноября, совместив его cо 100-летием Октябрьской революции.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 4 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. В субботу жители Приднестровья уже второй день отмечают День народного единства, соединив этот праздник также со 100-летнием Октябрьской революции.

Марш-шествие, вело- и мотопробег, митинг, закладка новой рекреационной зоны в Тирасполе, выставка-продажа народных умельцев, концерты, демонстрация фильмов и мультфильмов — такой была основная программа праздничной субботы.

Но, пожалуй, самым запоминающимся и необычным событием в этот день стала выемка заложенной 50 лет назад «капсулы времени» с напутствием будущим поколениям.

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Мероприятия начались с утра маршем-шествием молодежи, которая колонной двинулась с Театральной площади к главной площади Тирасполя — имени Александра Суворова. Здесь и состоялись торжественный митинг и выемка капсулы с посланием будущим поколениям.

«Мы жили в героическую эпоху, когда свершались великие открытия, когда мир потрясали революции, когда полыхали войны… Мы были первыми. У нас не было примера. Другие уже шли за нами, учитывая наши ошибки… Мы работали ради вас. Каждый из нас хотел оставить после себя нечто такое, что могло бы послужить вам: научное открытие, картину, умную добрую книгу», — говорится в послании потомкам, написанном полвека назад.
Полный текст напутствия будет в ближайшее время представлен на всеобщее обозрение, а оригинал передадут на хранение в Тираспольский объединенный музей. Также было зачитано и заложено послание уже нынешних жителей Тирасполя, адресованное потомкам 2040 года.

«Помните о нас, как мы помним своих прадедов, дедов и отцов, подаривших нам мир в далеком 1945 году. И не прервется связующая нить памяти! Уверены, что в таком далеком для нас 2040 году и у вас найдутся слова и пожелания, которые вы пошлете своим потомкам. Будьте лучше нас, будьте счастливы, мы от всей души желаем вам этого», — таким призывом завершается это напутствие.

На митинге лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что в День народного единства граждане собрались на центральной площади Тирасполя, чтобы выразить всенародную поддержку России и российским миротворцам.

«Приднестровский народ един. А пока народ един, в нем — правда и сила. А правда в том, что без России у Приднестровья нет будущего», — сказал Красносельский.

Председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева выразила огромную благодарность России за поддержку, постоянное внимание и заботу, за действенную помощь Приднестровью.

«Чувство духовной общности с Россией, гордости за неё, искреннее стремление сделать все возможное для ее процветания объединяет российских соотечественников Приднестровья. Пусть наши дети и внуки живут под мирным небом, пусть каждый день будет наполнен надеждой и добрыми делами», — отметила Кохтарева.

В центре Тирасполя члены приднестровской делегации Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего этой осенью в Сочи, вместе заложили новый сквер «Молодость», высадив около 120 деревьев.

Как сказал корреспонденту Sputnik один из участников акции Евгений Назаренко, очень символично принимать и передавать эстафету поколений, высаживая деревья.

«Наверное, каждый человек хочет оставить после себя что-то для будущих поколений — что-то доброе, нужное. Надеюсь, вскоре наш сквер еще больше преобразит центр Тирасполя и сделает людей немного более счастливыми. А в этом будет и наш небольшой вклад», — рассудил Назаренко.

Продолжил праздничную программу концерт, посвященный Дню народного единства. Позже на большой сцене Дворца культуры была представлена городская детская творческая программа «Таланты твои, Тирасполь». А киновидеоцентр «Тирасполь» демонстрировал мультфильмы и документальную ленту «Форпост на Днестре».

Как писал Sputnik, накануне, в пятницу, в честь двух праздников были открыты выставки в различных музеях, галереях и библиотеках Приднестровья, были представлены различные концертные программы. В частности в Тирасполе состоялся концерт классической музыки Государственного симфонического оркестра и российских музыкантов — Романа Маркелова и Алексея Сычева. Он был организован в рамках российского проекта «Посольство мастерства» при содействии Посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Молдова.

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