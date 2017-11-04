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22:49 (мск), источник: Tengrinews

Сколько дней отдыха ожидают казахстанцев в декабре

В декабре 2017 года жителей Казахстана ожидают три дополнительных выходных. Всего же казахстанцы в последний месяц года отдохнут 13 дней, сообщает Tengrinews.kz.

1 декабря в стране отмечается День Первого Президента. Он приходится на пятницу, поэтому многие казахстанцы отдохнут три дня подряд — с 1 по 3 декабря.

При этом 2 декабря (суббота) выходной день для тех, у кого пятидневная рабочая неделя. Для шестидневной рабочей недели этот день является рабочим. 16 и 17 декабря в Казахстане отмечают национальный праздник — День Независимости.

В этом году праздничные дни приходятся на субботу и воскресенье. В связи с этим выходные переносятся на следующие дни — 18 и 19 декабря.

Таким образом, многие казахстанцы отдохнут четыре дня подряд — 16, 17, 18 и 19 декабря. При этом 18 декабря (понедельник) выходной день для тех, у кого пятидневная рабочая неделя. Для шестидневной рабочей недели этот день является рабочим.

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Сколько дней отдыха ожидают казахстанцев в декабре
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