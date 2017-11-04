Как Россия отпраздновала День народного единства

Источник: РИА "Новости"

В субботу президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, главы конфессий, а также члены президентского Совета по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций. Президент также вручил государственные награды в Кремле и посетил выставку «Россия, устремленная в будущее» в Манеже.

На Дальнем Востоке День народного единства отметили традиционными митингами, уличными концертами и национальными фестивалями. Жители Приморья и Камчатки смогли познакомиться с традициями коренных народов, а жители Хабаровска — танцевальным искусством Дагестана. В Южно-Сахалинске состоялось открытие мультимедийного парка «Россия — моя история».

Видео Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Еще один такой музей открылся в субботу в Нижнем Новгороде. Это крупнейший общероссийский мультимедийный проект, «живой» учебник, в котором вся история страны представлена панорамно при помощи современных технологий.

В Якутии торжества прошли под знаком 385-летия вхождения региона в состав Российского государства. В субботу впервые за неделю после череды циклонов установилась ясная погода.

Сибиряки отметили День народного единства несмотря на пасмурную и ветреную погоду массовыми хороводами, дегустацией национальных блюд, фестивалем живой истории и мастер-классами по косторезному ремеслу и владению мечом. На главной площади Новосибирска пришли отмечать праздник несколько сотен человек. Их ждал фольклорный фестиваль, гастрономические площадки, а также массовый хоровод и пиротехническое шоу в конце дня.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.333333333333332% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbFK_9mAlIW/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#салют #день_народного_единства #мыедины</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Nikita Romanov (@nikito_0s777) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-04T16:59:27+00:00">Ноя 4 2017 в 9:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Екатеринбург отпраздновал День народного единства крестным ходом в честь Казанской иконы Божией Матери и открытием мемориала Героев Советского Союза и России Василия и Александра Маргеловых. Вечером на телебашне в самом центре города появилась лазерная подсветка со словами «Мы едины».

В Нижнем Новгороде фестиваль «Дружба народов» объединил все проживающие в регионе национальности. На главной площади Минина и Пожарского народы познакомили жителей города со своими традициями, культурой и национальной кухней.

В Ростове-на-Дону День народного единства отметили первым фестивалем национальных видов спорта и боевых искусств «Россия объединяет», в котором приняли участие представители всех регионов Южного федерального округа. В фестивале поучаствовали и известные спортсмены, не раз представлявшие Россию на международных спортивных аренах.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbFPDaLnqQR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#4ноября#мыедины</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @gregorey_ya <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-04T17:32:50+00:00">Ноя 4 2017 в 10:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Ставрополе прошел приуроченный к празднику второй рок-фестиваль казачьей песни «Возрождение». Его участниками стали казачьи коллективы, рок-исполнители, которые показали, что казачьи песни могут объединить музыкальные стили и быть современными и интересными.

В Ингушетии около 15 тыс. человек приняли участие в праздничном шествии. Его возглавляли члены движения «Юнармия», которые несли десятиметровые флаги России и республики. Другие участники колонны держали в руках плакаты и транспаранты с лозунгами «Единая нация — сильная страна», «В единстве наша сила», «Дружба велика — Родина крепка», «Россия — это мы».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbFESLmB6-7/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Концерт Олега Газманова @oleggazmanov ??? и фейерверк на День народного единства ???? Я пришла в самый последний момент, стояла за километр от сцены, снять Газманова не удалось, увидела его только после концерта, когда он садился в машину ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anna Zima (@anya_zima) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-04T15:57:31+00:00">Ноя 4 2017 в 8:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Москве в рамках одноименного фестиваля «День народного единства» на Тверской площади и Площади Революции были установлены торговые шале с разнообразной традиционной едой народов России. Между ними в национальной одежде гуляли сибирские охотники, новгородские купцы и русские девушки в цветастых платках.

Самым ярким событием в столице стал митинг-концерт «Россия объединяет». Стадион «Лужники», на котором он состоялся, посетили в субботу не менее 130 тыс. человек.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbFY007HXWC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Деньнародногоединства2017#Тюмень#ЦТК</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Катёна Харламова (@katenakharlamova) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-04T18:57:01+00:00">Ноя 4 2017 в 11:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выступления общественных и политических деятелей на празднике чередовались с номерами известных российских исполнителей. Перед зрителями, в частности, выступили исполняющий обязанности секретаря Генерального совета «Единой России», член Совета Федерации Андрей Турчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель «Справедливой России» Сергей Миронов, секретарь Общественной палаты России Валерий, председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Ярким моментом мероприятия стало выступление поэтессы Анны Бобровской, которая напомнила собравшимся об успешном проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в России в октябре. Закрыл праздничный концерт Григорий Лепс песней «Самый лучший день».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BbFSML4FqDO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С праздником друзья!#деньнародногоединства2017 #россия #ульяновск #молодежь73 #вфмс2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Anton NIKONOV/Антон НИКОНОВ (@n_i_k_o_n_o_v) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-04T17:59:02+00:00">Ноя 4 2017 в 10:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В Санкт-Петербурге День народного единства отпраздновали концертами танцевальных и музыкальных коллективов, выставкой национальных костюмов и коммунистическими экскурсиями. Жителей города также ждал гастрономический фестиваль, в котором приняли участие более 20 регионов. Мероприятие собрало тысячи горожан и гостей Санкт-Петербурга, которые смогли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению редких блюд, а также продегустировать национальные деликатесы.

В городах Калининградской области, где дислоцированы крупные силы Балтийского флота, в субботу началась акция «Есть такая профессия — Родину защищать». В Калининграде местом проведения двухдневной акции стала площадь Победы, где были выставлены бронетранспортеры БТР-82А, реактивная система залпового огня «Град», артиллерийская установка «Гиацинт», комплекс «Панцирь С1», БМП-2, а также различные машины связи и управления.