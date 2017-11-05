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19:46 (мск), источник: РИА Новости

Египетскую телеведущую приговорили к трем годам за призыв рожать вне брака

КАИР, 4 ноя — РИА Новости. Египетская телеведущая Дуа Салах приговорена к трем годам тюремного заключения и штрафу в десять тысяч египетских фунтов (568 долларов) из-за призыва к соотечественницам рожать детей вне брака, если они не желают выходить замуж, сообщает арабское издание Layalina.

В одном из эфиров передачи «Вместе с Дуди» на египетском телеканале «Ан-Нахар» Салах подняла вопрос одиноких матерей. По ее словам, в Египте одинокой матерью женщина может стать, только если разведется с супругом или овдовеет.

Телеведущая предложила обсудить, может ли женщина в египетском обществе воспитывать ребенка вне брака по собственному желанию.

К примеру, договорившись о временном браке, целью которого будет исключительно рождение ребенка. При этом ведущая пришла на передачу в одежде для беременных и с характерным накладным животом.

Передача получила широкий резонанс. Недовольный словами ведущей египетский юрист подал иск против нее. Суд первой инстанции счел высказывания женщины безнравственными и наносящими урон институту семьи. После уплаты залога телеведущая может оставаться на свободе и оспорить приговор в суде высшей инстанции.

Примечательно, что минувшим летом на экраны египетских кинотеатров вышел фильм под названием «Куплю мужчину», где главная героиня — успешная молодая женщина, отчаявшаяся найти спутника жизни, поэтому она собирается вступить в брак исключительно для того, чтобы родить ребенка и не прочь оплатить услуги временного супруга.

Несмотря на небольшой даже по египетским меркам бюджет, эта картина стала одной из самых популярных в этом году.

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