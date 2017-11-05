Патриарх Кирилл увидел истоки революции 1917 года за два века до нее

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«Если отмести всю политическую конъюнктуру, связанную с событиями столетней давности, если отрешиться от этого идеологизированного взгляда, то этим беспристрастным взглядом мы многое увидим и поймем, что начало наших национальных болезней, приведших к катастрофе столетней давности, началось не за год, не за пять и не за десять, а как минимум почти за двести лет, а может быть, даже и более, когда стали разрушаться духовные основы жизни нашего просвещенного общества, так называемой элиты», — сказал патриарх в субботу после литургии в Успенском соборе Кремля.

По его словам, это началось тогда, «когда люди потеряли внутренний суверенитет, отдав свой разум и душу тому, что приходило извне, воспринимая эти сигналы извне абсолютно некритически, подверстывая под эти идеи свою веру, свое мировоззрение, свой взгляд на жизнь».

Предстоятель считает, что это «привело к утрате веры и духовному и интеллектуальному помрачению». Он отметил, что «многие задают вопрос: а что же Церковь, почему она не остановила, и у Церкви есть ответ на это».

По мнению первоиерарха, «Церковь при видимом благополучии была по рукам и ногам скованная государством» и «лишена самого главного: возможности, не оглядываясь ни на власть, ни на какую вне находящуюся силу, говорить людям Божью правду об их духовном состоянии, если нужно давать свою оценку политическим процессам, имевшим место в жизни нашего общества, не с политической точки зрения, а с точки зрения духовной».

«Церкви было запрещено обращаться с таким посланием к людям, потому что главой Церкви был государь, и он говорил как бы в том числе и от Церкви», — заметил он.

Патриарх считает, что «эта потеря Церковью возможности нести свое пророческое слово конечно в какой-то мере содействовало тому, что все большее и большее количество образованных людей перестали слушать голос Церкви».

Патриарх Кирилл высказал мнение, что и «сегодня есть определенные силы в обществе, которые не желают, чтобы Церковь говорила правду своему народу, чтобы она обращалась к людям с пророческим словом».

«Нам говорят: закройтесь и заприте двери своих храмов, и там делайте что хотите. Мы не входим в полемику с теми, кто так говорит и так действует, хотя мы знаем, что каждое доброе слово Церкви подвергается клеветническим комментариям и часто его хотят принизить, смысл его разрушить, так чтобы оно не достигало сознания современного человека», — сказал первосвятитель.

При этом, он еще раз напомнил, что нельзя наступать еще раз на те же самые грабли, «невозможно изолировать Церковь от народа, потому что Церковь — это и есть народ».

«Никакими средствами сегодня невозможно закрыть наши уста, мы будем провозглашать Божью правду, в полной мере осознавая, что это очень рискованное служение», — заключил патриарх Кирилл.