Ученые узнали, почему появляются навязчивые мысли

Ранее специалисты выяснили, что снижение активности гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование эмоций и работу памяти, — приводит к неспособности «противостоять» неприятным образам в сознании. Однако до недавнего времени оставалось загадкой, какое именно вещество определяет степень его активности.

С помощью магнитно-резонансной спектроскопии исследователи восстановили картину химических процессов в мозге пациентов, страдающих от навязчивых состояний. Оказалось, что у них в гиппокампе понижен уровень важнейшего тормозного нейромедиатора — гамма-аминомасляной кислоты.

«Раньше мы могли утверждать, что одна часть мозга влияет на работу другой. Но теперь стало ясно, что нейромедиаторы также играют важную роль… Наша работа доказывает, что пациенты могут избавиться от навязчивых мыслей, если мы увеличим содержание ГАМК в гиппокампе», — пояснил профессор Кембриджа Майкл Андерсон. Отмечается, что синтетические аналоги ГАМК получены еще в середине ХХ века.