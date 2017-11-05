Ученые узнали, почему появляются навязчивые мысли
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета установили, что недостаточный уровень выработки
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета установили, что недостаточный уровень выработки
Ранее специалисты выяснили, что снижение активности гиппокампа — области мозга, отвечающей за формирование эмоций и работу памяти, — приводит к неспособности «противостоять» неприятным образам в сознании. Однако до недавнего времени оставалось загадкой, какое именно вещество определяет степень его активности.
С помощью
«Раньше мы могли утверждать, что одна часть мозга влияет на работу другой. Но теперь стало ясно, что нейромедиаторы также играют важную роль… Наша работа доказывает, что пациенты могут избавиться от навязчивых мыслей, если мы увеличим содержание ГАМК в гиппокампе», — пояснил профессор Кембриджа Майкл Андерсон. Отмечается, что синтетические аналоги ГАМК получены еще в середине ХХ века.
Ученые надеются, что результаты исследования будут использованы в клинической практике и помогут в лечении