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09:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Циклон из Китая принесет непогоду в Приморье

В предстоящий понедельник, последний день праздничных выходных, погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона, сообщает «Deita. ru». Об этом заявили синоптики Приморья.

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Источник: AP 2017

Ночью при малооблачной погоде воздух будет выхолаживаться до минут 6 градусов, на востоке и северо-востоке местами температура опустится до 13 градусов со знаком минус.

На южном побережье по-прежнему сохранится плюсовая температура — ожидается 1−6 градусов тепла. Днем температура продолжит повышаться до плюс 18.

Во вторник, 7 ноября, Приморье будет находиться в тёплом секторе циклона, смещающегося с северо-востока Китая на юг Хабаровского края. Температурный фон существенно не изменится. Ночью без существенных осадков, а днём с приближением фронтальных разделов циклона в отдельных районах пройдёт небольшой дождь.

В среду осадки (дождь, на севере переходящий в снег) сохранятся на большей территории Приморья. В крае и на побережье усилится ветер, температурный фон понизится на плюс 3−8.

Во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. Температурный фон высокий: в ночные часы до плюс 9 градусов, днём до 15 градусов тепла. В ночь на среду возможен небольшой дождь, усилится северо-западный ветер, температура понизится ночью до 3−5 градусов со знаком плюс, днём до 7−9.

Екатерина Лапкина.

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