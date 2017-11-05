Циклон из Китая принесет непогоду в Приморье
В предстоящий понедельник, последний день праздничных выходных, погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона, сообщает «Deita. ru». Об этом заявили синоптики Приморья.
В предстоящий понедельник, последний день праздничных выходных, погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона, сообщает «Deita. ru». Об этом заявили синоптики Приморья.
Ночью при малооблачной погоде воздух будет выхолаживаться до минут 6 градусов, на востоке и
На южном побережье
Во вторник, 7 ноября, Приморье будет находиться в тёплом секторе циклона, смещающегося с
В среду осадки (дождь, на севере переходящий в снег) сохранятся на большей территории Приморья. В крае и на побережье усилится ветер, температурный фон понизится на плюс 3−8.
Во Владивостоке в начале недели осадков не ожидается. Температурный фон высокий: в ночные часы до плюс 9 градусов, днём до 15 градусов тепла. В ночь на среду возможен небольшой дождь, усилится
Екатерина Лапкина.