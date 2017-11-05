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00:48 (мск), источник: РИА Новости

Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина 5 ноября закроют для посетителей из-за проведения торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, сообщает центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Источник: РИА Новости

«В связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 5 и 7 ноября 2017 года производиться не будет», — говорится в сообщении.

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

Осенью 1941 года у стен столицы решалась судьба страны. В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа советского народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности.

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