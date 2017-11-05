Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей

Источник: РИА Новости

«В связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 5 и 7 ноября 2017 года производиться не будет», — говорится в сообщении.

Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.