Мавзолей Ленина временно закроют для посетителей
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина 5 ноября закроют для посетителей
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мавзолей Владимира Ленина 5 ноября закроют для посетителей
«В связи с подготовкой и проведением торжественного марша, посвященного 76-й годовщине военного парада 1941 года, допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 5 и 7 ноября 2017 года производиться не будет», — говорится в сообщении.
Парад 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции. Он имел огромное значение для поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдается и боевой дух армии не сломлен. Это был первый парад в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
Осенью 1941 года у стен столицы решалась судьба страны. В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с фашистскими войсками. В некоторых местах линия фронта проходила в 30 километрах от центра города. В этой обстановке руководство СССР приняло решение провести парад для укрепления морального духа советского народа. Он готовился в обстановке абсолютной секретности.