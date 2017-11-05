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09:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые учебники могут появиться в Приморье

Издательство «Просвещение» готово обеспечить Приморье соответствующими федеральным стандартам учебниками, об этом «Deita. ru» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Глава Приморья Андрей Тарасенко встретился с первым вице-президентом группы компаний «Просвещение» Михаилом Кожевниковым в московском представительстве администрации края. Участники встречи договорились о совместной работе по повышению качества образования в регионе.

Глава Приморья отметил, что школьные библиотечные фонды края нуждаются в обновлении — от этого напрямую зависит качество образовательных услуг и результатов единого государственного экзамена.

Михаил Кожевников предложил Андрею Тарасенко заключить контракт на поставку в Приморье учебно-методической литературы для школьников.

«Мы можем закрыть потребность региона в учебной литературе для всех школьников — с первого по одиннадцатый класс с беспроцентной рассрочкой оплаты. Это учебники, соответствующие всем федеральным стандартам и входящие в федеральный перечень. Сейчас фонды школ Приморского края скомплектованы во многом из учебников, выпущенных до 2014 года, которые уже устарели», — отметил он.

Отметим, о важности работы центров поддержки одаренных детей, сформированных на базе лучших вузов и школ, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию в конце 2016 года.

«В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни», — подчеркнул президент.

Администрация Приморья и образовательный центр «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве в феврале 2017 года. Приморье стало одним из первых регионов страны, где по поручению Президента будет реализована федеральная образовательная программа по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи. Подписание соглашения позволит предусмотреть специальные квоты для региона. Одна из задач центра — создание системы «социальных лифтов» для талантливых молодых россиян, объединяющей профориентационные, образовательные, спортивные, творческие, исследовательские и другие ресурсы для развития и профессионального становления детей.

Екатерина Лапкина.

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