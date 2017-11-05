Владивосток и город-призрак в Китае свяжет авиарейс

Рейсы будут выполняться еженедельно на судах Airbus A320. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Вылеты из Владивостока будут осуществляться по субботам в 22 часа 30 минут.

Город Ордос в Китае был основан 26 февраля 2001 года. Сегодня он является самым большим городом-призраком на планете. По планам здесь должно проживать около 1 миллиона человек, однако район до сих пор остается практически незаселенным.